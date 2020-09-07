Объявлен лучший тренер стартового тура Первой лиги

Всеукраинское объединение тренеров по футболу объявило Александра Головко из " Кременя " лучшим наставником 1 тура Первой лиги.

На выезде с одним из фаворитов чемпионата, луцкой "Волынью", его команда одержала победу со счетом 3:2.

Притом, как отмечают в ВОТФ, тренер из-за травмы не мог рассчитывать на лидера атак кременчугской команды бразильца Луиса Фернанду и уже на 3 минуте матча был вынужден делать вынужденную замену - выпускать Белоуса вместо Мурашова.

У "Кремня" сыграло в Луцке шестеро новичков, половина из них - дебютанты, которых еще не было в кубковой игре с "Победой". Голов за короткий промежуток времени сумел закрыть проблемную середину поля, обновить правый фланг и подвести новичков к игре с первых минут. Отмечаем, что номинальный правый защитник Бычков играл выше по флангу, защитник Бородай - в опорной зоне, а центрхав Мягков - слева в обороне (для них эти роли уже наигранные).

Схему "Кремня" можно трактовать как 4-2-3-1 с быстрыми флангами и достаточно прочным центральным плацдармом. В зависимости от фазы игры, двое напарников опорника Зубкова - Бородай и Белоус - то выдвигались выше к линии штрафной, то опускались вниз для того, чтобы встречать соперников с мячом.

Особую роль играл Кулиш, который впервые играл против недавних одноклубников - как в выигрыше верховых мячей, так и в оттягивании на себя внимание защитников, что позволяло вырываться на ударные позиции другим игрокам.