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Объявлен лучший тренер стартового тура Первой лиги

Первая лига
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Недавно возглавил команду - и одержал победу

Объявлен лучший тренер стартового тура Первой лиги
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу объявило Александра Головко из "Кременя" лучшим наставником 1 тура Первой лиги.

На выезде с одним из фаворитов чемпионата, луцкой "Волынью", его команда одержала победу со счетом 3:2.

Притом, как отмечают в ВОТФ, тренер из-за травмы не мог рассчитывать на лидера атак кременчугской команды бразильца Луиса Фернанду и уже на 3 минуте матча был вынужден делать вынужденную замену - выпускать Белоуса вместо Мурашова.

У "Кремня" сыграло в Луцке шестеро новичков, половина из них - дебютанты, которых еще не было в кубковой игре с "Победой". Голов за короткий промежуток времени сумел закрыть проблемную середину поля, обновить правый фланг и подвести новичков к игре с первых минут. Отмечаем, что номинальный правый защитник Бычков играл выше по флангу, защитник Бородай - в опорной зоне, а центрхав Мягков - слева в обороне (для них эти роли уже наигранные).

Читайте такжеВолынь - Кремень 2:3. Головко одерживает победу в матче двух дебютантов

Схему "Кремня" можно трактовать как 4-2-3-1 с быстрыми флангами и достаточно прочным центральным плацдармом. В зависимости от фазы игры, двое напарников опорника Зубкова - Бородай и Белоус - то выдвигались выше к линии штрафной, то опускались вниз для того, чтобы встречать соперников с мячом.

Особую роль играл Кулиш, который впервые играл против недавних одноклубников - как в выигрыше верховых мячей, так и в оттягивании на себя внимание защитников, что позволяло вырываться на ударные позиции другим игрокам.

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Кремень (Кременчуг) Александр Головко
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Источник:
ВОТФ

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