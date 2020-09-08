Черноморец представил новичков

Прошла она в рамках традиционной открытой тренировки команды, проходившей на стадионе "Черноморец". Сначала присутствующим были представлены новички и футболисты, которые вернулись в Одессу, которых в целом было семь – голкипер Роман Пидкивка, защитники Дмитрий Поспелов, Максим Мельничук, полузащитники Ринар Валеев, Артем Козак, Илья Путря и Андрей Якимов.

Генеральный директор клуба Анатолий Мисюра и главный тренер Сергей Ковалец вручили каждому из них игровые футболки с присвоенными номерами.

- Хочу дать ребятам установку, чтобы все игры в сезоне были такими, как первая из краматорским "Авангардом", - сказал Мисюра. - Должен быть положительный результат в нашу пользу. Думаю, что это нам по силам, и для этого есть возможности. Если учитывать, какие у нас сегодня игроки, то уверен: мы сможем. УПЛ нас должна ждать уже в этом сезоне, и мы в нее войдем широкими шагами.

Затем к собравшимся обратился Сергей Ковалец.

- Очень хорошо, что сегодня есть болельщики и представители средств массовой информации, - сказал он. - Хочется пожелать в этом сезоне, чтобы болельщики посещали стадион и получали удовольствие от наших матчей. Мы в свою очередь будем стараться играть так, чтобы вы вместе с нами наполнялись хорошими эмоциями, как это было после первого матча в Краматорске.

Поблагодарив всех присутствующих, главный тренер "моряков" в присущем одесситам стиле сказал: "Хорошего всем настроения и чтобы вы все нам были здоровы!".

Напоследок слово взял капитан одесской команды Владислав Клименко.

- Очень хочется, чтобы болельщики присутствовали на трибунах, и мы прошли вместе с ними путь от первой лиги в Премьер-лигу.

После этого футболисты и тренеры "Черноморца" сосредоточились на занятии на изумрудном газоне домашней арены "черно-синих", которое было достаточно насыщенным и интенсивным.