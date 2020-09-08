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6 игроков основы Агробизнеса заразились коронавирусом, но команда выйдет на матч с Кристаллом
В обойме Александра Чижевского остается еще 15 футболистов
Несмотря
"Из шести футболистов, которые заразились ранее, только у двоих результаты тестов оказались негативными. Но, к сожалению, добавились еще двое заболевших. Сейчас шесть заболевших, большинство – игроки стартового состава. Все они сейчас находятся на самоизоляции.
Тем не менее, в итоге с руководством клуба мы решили, что не станем просить ПФЛ о переносе поединка второго тура с "Кристаллом". В моем распоряжении еще остается 15 футболистов, этих игроков должно хватить, чтобы достойно сыграть с херсонцами", - сказал Чижевский.
Напомним, что поединок "Агробизнес" - "Кристалл" состоится в Волочиске 11 сентября.