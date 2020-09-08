Харьковский Металл сменил свой домашний стадион

Администрация ПФЛ, опираясь на обращения клубов, приняла ряд решений о переносе нескольких матчей на другие стадионы.

Так, житомирское "Полесье" проведёт матч второго тура Первой лиги с "Вересом" на стадионе НТК им. В. Банникова в Киеве. Перенос поединка на другую арену связан с продолжением реконструкции основного стадиона Полесья в Житомире.

В то же время, домашние матчи нынешнего сезона во Второй лиге местный "Металл" будет проводить не на стадионе "Новая Бавария", а на "Солнечном". Причина в том, что харьковчане проводят реновацию газона на стадионе "Новая Бавария".

Также, принято решение, согласно которому изменены хозяева поля на матч второго тура Первой лиги "Оболонь" - "Прикарпатье". Поединок пройдет в Киеве на "Оболонь-Арене", а матч 17-го тура между "Прикарпатьем" и "Оболонью" - на стадионе "Рух" в Ивано-Франковске.