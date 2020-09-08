  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Харьковский Металл сменил свой домашний стадион
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харьковский Металл сменил свой домашний стадион

Первая лига
(1 голосов)

Полесье примет Верес на стадионе имени Банникова

Харьковский Металл сменил свой домашний стадион
Новина українською

Администрация ПФЛ, опираясь на обращения клубов, приняла ряд решений о переносе нескольких матчей на другие стадионы.

Так, житомирское "Полесье" проведёт матч второго тура Первой лиги с "Вересом" на стадионе НТК им. В. Банникова в Киеве. Перенос поединка на другую арену связан с продолжением реконструкции основного стадиона Полесья в Житомире.

В то же время, домашние матчи нынешнего сезона во Второй лиге местный "Металл" будет проводить не на стадионе "Новая Бавария", а на "Солнечном". Причина в том, что харьковчане проводят реновацию газона на стадионе "Новая Бавария".

Также, принято решение, согласно которому изменены хозяева поля на матч второго тура Первой лиги "Оболонь" - "Прикарпатье". Поединок пройдет в Киеве на "Оболонь-Арене", а матч 17-го тура между "Прикарпатьем" и "Оболонью" - на стадионе "Рух" в Ивано-Франковске.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металл (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...