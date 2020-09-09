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Металлист 1925 попрощался с вратарем
Осталось трое
Голкипер Арсен Белименко прекратил сотрудничество с перволиговым "
Он является воспитанником клуба, в основную команду перешел в 2018 году.
В прошлом сезоне 19-летний вратарь сыграл лишь в одном матче - с Кременем, харьковчане тогда победили со счетом 4:2.
В составе команды "Металлист 1925" пока трое голкиперов - Денис Сидоренко, Максим Коваленко и Денис Дьяков.
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Источник:Металіст 1925
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