Металлист 1925 попрощался с вратарем

Голкипер Арсен Белименко прекратил сотрудничество с перволиговым " Металлист 1925 ".

Он является воспитанником клуба, в основную команду перешел в 2018 году.

В прошлом сезоне 19-летний вратарь сыграл лишь в одном матче - с Кременем, харьковчане тогда победили со счетом 4:2.

В составе команды "Металлист 1925" пока трое голкиперов - Денис Сидоренко, Максим Коваленко и Денис Дьяков.