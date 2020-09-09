Кристалл подписал хавбека и двух вратарей

Херсонский " Кристалл " усилился тремя футболистами.

Состав херсонцев пополнили голкиперы Валерий Восконян и Олег Муравьев, а также полузащитник Евгений Терзи.

Восконян в нынешнем сезоне будет играть под 13-м номером, Муравьев - под 71-м, а Терзи взял себе 25-й номер.

26-летний Восконян ранее выступал за МФК "Николаев", ереванский "Пюник" и финский клуб "Ваасан Паллосеура". Также игрок вызывался в сборную Армении.

Для 18-летнего Муравьева текущий сезон - дебютный в Первой лиге. Вратарь начинал свой футбольный путь ДЮФЛ каховского "Авангарда", "Николаева" и харьковского "Металла", а на любительском уровне Муравьев играл за Новотроицкую "Таврию".

Что касается Терзи, то 23-летний хавбек - воспитанник одесского футбола. В его карьере - выступления за молодежный состав "Зари", "Жемчужину", "Металлист 1925" и "Полесье".