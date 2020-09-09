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Черноморец представил новую форму на сезон

Первая лига
(3 голосов)

И новичков команды

Черноморец представил новую форму на сезон
Новина українською

8 сентября на стадионе "Черноморец" прошла открытая тренировка команды.

Перед началом занятия были представлены новички команды, а также новые комплекты игровой формы.

Напомним, следующий матч "Черноморец" проведет в рамках второго тура Первой лиги против "Горняка-Спорт".

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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Комментарии (2)
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smelyj (Киев)
09.09.2020 в 18:48
Ковальцу респект и удачного сезона.
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GlavVred (Odessa)
09.09.2020 в 18:09
Красавцы! Успеха Черноморцу в новом сезоне! Ждём скорейшего возвращения одесситов в Премьер-Лигу!
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