Первая лига
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Черноморец представил новую форму на сезон
И новичков команды
8 сентября на стадионе "Черноморец" прошла открытая тренировка команды.
Перед началом занятия были
Напомним, следующий матч "Черноморец" проведет в рамках второго тура Первой лиги против "Горняка-Спорт".
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Источник:ФК Черноморец
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Комментарии (2)
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smelyj (Киев)
09.09.2020 в 18:48
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GlavVred (Odessa)
09.09.2020 в 18:09
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