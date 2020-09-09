Президент Вереса: В контракте Вирта прописано условие выхода в УПЛ в течение двух сезонов

Президент " Вереса " Иван Надеин рассказал о целях и задачах клуба на нынешний сезон.

- Получила ли команда бонус за выход в первую лигу?

– Да. Все обязательства перед командой мы выполнили. Все довольны.

- Какие задачи на сезон стоят перед командой?

– Задача – побеждать в каждом матче. У нас есть двухлетний контракт с главным тренером. В рамках этого контракта прописано условие выхода в УПЛ. Но по итогам двух сезонов. Задача в Кубке Украины – пробиться как можно дальше.