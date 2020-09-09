Первая лига
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Президент Вереса: В контракте Вирта прописано условие выхода в УПЛ в течение двух сезонов
Верес намерен за два сезона замахнуться на УПЛ
Президент "
- Получила ли команда бонус за выход в первую лигу?
– Да. Все обязательства перед командой мы выполнили. Все довольны.
- Какие задачи на сезон стоят перед командой?
– Задача – побеждать в каждом матче. У нас есть двухлетний контракт с главным тренером. В рамках этого контракта прописано условие выхода в УПЛ. Но по итогам двух сезонов. Задача в Кубке Украины – пробиться как можно дальше.
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Источник:Официальная страница Вереса в Фейсбук
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