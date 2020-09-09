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Президент Вереса: В контракте Вирта прописано условие выхода в УПЛ в течение двух сезонов

Первая лига
(1 голосов)

Верес намерен за два сезона замахнуться на УПЛ

Президент Вереса: В контракте Вирта прописано условие выхода в УПЛ в течение двух сезонов
Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о целях и задачах клуба на нынешний сезон.

- Получила ли команда бонус за выход в первую лигу?

– Да. Все обязательства перед командой мы выполнили. Все довольны.

- Какие задачи на сезон стоят перед командой?

– Задача – побеждать в каждом матче. У нас есть двухлетний контракт с главным тренером. В рамках этого контракта прописано условие выхода в УПЛ. Но по итогам двух сезонов. Задача в Кубке Украины – пробиться как можно дальше.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Иван Надеин
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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
09.09.2020 в 23:10
Вийдуть вже в цьому сезоні. Волинь, М-1925 і Оболонь в УПЛ, судячи зі складів команд, не поспішають. Хіба Чорноморець і Агробізнес конкуренцію складуть
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xapyga (Запорожье)
09.09.2020 в 23:16
выйдут что б продать
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