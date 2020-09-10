Металлист 1925 подписал нападающего, который поиграл в Германии и в румынском Стяуа

ФК " Металлист 1925 " подписал контракт с новым футболистом. Игроком команды стал 21-летний нападающий Антон Калайтан.

Это десятый новичок, которого руководство клуба подписало во время этого межсезонья.

Антон родился в Киеве. Начал заниматься футболом в "Арсенале" (первый тренер - Романюк Роман Владимирович). В Чемпионате ДЮФЛУ провел за киевский "Арсенал" 36 матчей, в которых забил десять мячей.

В возрасте 16-ти лет перешел в академию румынского "Стяуа" (Бухарест), где провел полтора года и в основном играл за команду U-19. Зимой 2017-го года подписал первый профессиональный контракт с румынским клубом "Астра" (Джурджу), где играл за молодежную команду. После этого выступал за немецкие клубы "Теннис Боруссия" (Берлин) и "Кобленц". Зимой этого года уже находился в тренировочном лагере "желто-синих", но из-за карантина до подписания контракта дело так и не дошло.

Основная позиция - нападающий. Может сыграть как в центре нападения, так и на флангах, а также на позиции "десятки". В "Металлисте 1925" будет выступать под 98-м номером.