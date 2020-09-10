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Оболонь возобновила продажу билетов на матч с Прикарпатьем

Первая лига
(1 голосов)

Хотя в Киеве действует запрет

Оболонь возобновила продажу билетов на матч с Прикарпатьем
Новина українською

ФК "Оболонь" продолжает готовиться к старту сезона на УТБ в Буче. Тренировка "бело-зеленых" на этот раз была направлена на скоростно-силовую работу, квадраты, а также игроки атаки работали над завершением, а футболисты защиты - над тактическим перемещением.

Cвий первый матч в новом сезоне 2020/2021 гг. ФК "Оболонь" проведет дома против ФК "Прикарпатье" (Ивано-Франковск).

Игра состоится 11 сентября, в пятницу, на стадионе "Оболонь Арена".

"Начало встречи в 18:00. Игра состоится со зрителями до 25% вместимости стадиона", - сообщается на сайте клуба.

Накануне стало известно, что то, состоится ли матч со зрителями, необходимо согласовать с комиссиями ТЭБ ЧС на местах. В то же время в Киеве действует запрет как раз со стороны этой комиссии от 18 августа.

Напомним, что накануне "Оболонь" удалила информацию о продаже билетов.

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Источник:
Оболонь

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Комментарии (1)
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nabo37
10.09.2020 в 11:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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