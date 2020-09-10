Оболонь возобновила продажу билетов на матч с Прикарпатьем

ФК " Оболонь " продолжает готовиться к старту сезона на УТБ в Буче. Тренировка "бело-зеленых" на этот раз была направлена на скоростно-силовую работу, квадраты, а также игроки атаки работали над завершением, а футболисты защиты - над тактическим перемещением.

Cвий первый матч в новом сезоне 2020/2021 гг. ФК "Оболонь" проведет дома против ФК "Прикарпатье" (Ивано-Франковск).

Игра состоится 11 сентября, в пятницу, на стадионе "Оболонь Арена".

"Начало встречи в 18:00. Игра состоится со зрителями до 25% вместимости стадиона", - сообщается на сайте клуба.

Накануне стало известно, что то, состоится ли матч со зрителями, необходимо согласовать с комиссиями ТЭБ ЧС на местах. В то же время в Киеве действует запрет как раз со стороны этой комиссии от 18 августа.

Напомним, что накануне "Оболонь" удалила информацию о продаже билетов.