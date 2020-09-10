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Оболонь возобновила продажу билетов на матч с Прикарпатьем
Хотя в Киеве действует запрет
ФК "
Cвий первый матч в новом сезоне 2020/2021 гг. ФК "Оболонь" проведет дома против ФК "Прикарпатье" (Ивано-Франковск).
Игра состоится 11 сентября, в пятницу, на стадионе "Оболонь Арена".
"Начало встречи в 18:00.
Накануне стало известно, что то, состоится ли матч со зрителями, необходимо согласовать с комиссиями ТЭБ ЧС на местах. В то же время в Киеве действует запрет как раз со стороны этой комиссии от 18 августа.
Напомним, что накануне "Оболонь" удалила информацию о продаже билетов.