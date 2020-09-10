Юрий Вирт продлил сотрудничество с Вересом

Ровенский НК " Верес " и главный тренер команды Юрий Вирт решили продолжить сотрудничество.

Новое соглашение между наставником и народным клубом рассчитано на два года.

Об этом сообщил генеральный директор НК "Верес" Виталий Андрощук.

Контракт с Юрием Николаевичем подписан, цели определены и прописаны в условиях контракта. Задача перед тренерским штабом - выход в УПЛ за два года. Соответственно, под это сформированы и условия контракта.

Сейчас Юрий Вирт со своим тренерским штабом готовят команду к игре с житомирским «Полесьем».

В субботу, 12 сентября, этим матчем "красно-черные" начнут свой сезон в Первой лиге.