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Юрий Вирт продлил сотрудничество с Вересом
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Ровенский НК "
Новое соглашение между наставником и народным клубом рассчитано на два года.
Об этом сообщил генеральный директор НК "Верес" Виталий Андрощук.
Контракт с Юрием Николаевичем подписан, цели определены и прописаны в условиях контракта. Задача перед тренерским штабом - выход в УПЛ за два года. Соответственно, под это сформированы и условия контракта.
Сейчас Юрий Вирт со своим тренерским штабом готовят команду к игре с житомирским «Полесьем».
В субботу, 12 сентября, этим матчем "красно-черные" начнут свой сезон в Первой лиге.