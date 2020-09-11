Старт чемпионата для шести команд - анонс второго тура Первой лиги

Наконец-то в этом сезоне все календарные матчи тура в Первой лиги должны состоятся в срок. Ради этого "Оболонь" и "Прикарпатье" даже пошли на крайние меры - смену места проведения очной игры.

Центральным противостоянием пятницы станет битва в Николаеве, куда приедет "Металлист 1925". Для харьковчан этот выезд традиционно сложный в плане набора очков.

Центральный матч тура

"Николаев" - "Металлист 1925". Очередной многообещающий сезон харьковская команда начала с ничьи. Причем, в бою с "Нивой", которая априори не считается претендентом на медали. Как бы там ни было, Валерий Кривенцов доказал, что не только первый, но и второй блин бывает комом. Теперь же "Металлист 1925" едет в гости к "Николаеву", где хозяева редко бывают дружелюбными. Хлеба да соли там ждать не стоит. С другой стороны, харьковскому клубу не простят и вторую потерю очков, а значит победа - обязательно условие. (Георгий Грошев)

Матч двух "М" (если читать названия на украинском). Обе вечно амбициозные команды как раз к этому сезону подошли в очень хорошем состоянии. В этом поединке фаворитами выглядят гости. Харьковчане любят играть в атакующий футбол и скорее всего пойдут вперед в этом матче. Зато команда Ильи Близнюка попытаеться поймать "желто-синих" Валерия Кривенцова на контратаках. (Тарас Вархоляк)

Не пропустите

"ВПК-Агро" - "Волынь". Кажется, достаточно сложно начать новый сезон хуже "Металлиста 1925". Но луцкий коллектив, так же возглавляемый новым тренером, справился с миссией, проиграв в прошлом туре на своем стадионе. Теперь пора наверстывать упущенное. Амбициозный новичок первой лиги "ВПК-Агро" проиграл неделю назад и теперь полон решимости добыть первые очки. Получится ли у них? Автор уверен, что нет. "Волынь", гонимая Василием Сачко, фаворит будущего матча. (Георгий Грошев)

Обе команды в первом туре забили по два мяча, но проиграли, пропустив по три. В Луцк за прошедшую неделю вернулись Амбросий Чачуа, Роман Никитюк и Владислав Приймак. Однако вряд ли это способно напугать хозяев, которые настроены не менее решительно на первые очки в сезоне. (Артур Кисляченко)

"Полесье" - "Верес". Дерби соседних областей. Оба дебютанта Первой лиги очень неплохо усилились в межсезонье, провели контрольные поединки с командами УПЛ. Соперники очень хорошо знают друг друга, ведь в прошлом сезоне встречались во Второй лиге, а их противостояние сопровождалось скандалом . (Тарас Вархоляк)

Синхронно пропустив первый тур, "Верес" и "Полесье" начинают свой путь в первой лиге. Символично, что сделают они в очном поединке. Команда Юрия Вирта провела на недели кубковую встречу, добыв уверенную победу. Теперь представители Ровно попытаются развить успех, но уже в регулярном сезоне ПФЛ. Вирт, с которым не так давно продлили контракт, умеет настраивать футболистов. (Георгий Грошев)

"Оболонь" - "Прикарпатье". Изначально поединок должны были сыграть в Ивано-Франковске. Но, учитывая тяжелую эпидемиологическую ситуацию в регионе, команды договорились поменяться матчами - во втором круге сыграют на стадионе "Рух". Кстати, на матче смогут присутствовать зрители в количестве 25% от вместительности "Оболонь Арены", а это 1 275 человек. (Артур Кисляченко)

Обе команды получили хороший эмоциональный заряд накануне матча. "Оболонь" победила в непродолжительной войне за присутствие болельщиков на матче, а "Прикарпатье", хотя и было выбито из Кубка Украины хмельницким "Подольем", осталось в розыгрыше . Во главе команды также дебютирует тренер Руслан Мостовой . (Тарас Вархоляк)

Оставшиеся встречи

"Черноморец" - "Горняк-Спорт". Будем откровенны, в игре против "Авангарда" одесский коллектив не блистал. Но главное условие соблюденно было - удачный старт, который принес в их копилку три очка. Еще и тренера попутно поздравили с днем рождения. Останавливаться "моряки" точно не собираются и попробуют развить успех, но в игре уже с "Горняком-Спорт". Парни Жабченко - ребята крепкие, но смелые лишь в домашних стенах. Есть стойкая уверенность, что "Черноморец" не проиграет.

Минутка интересных фактов - в прошлом сезоне одесситы принимали "Горняк-Спорт" так же во втором туре. Итог - уверенная победа хозяев и чудо-гол Гошкодери. Говорят, история любит повторяться дважды...(Георгий Грошев)

Обе команды очень неприятные своей колкостью для каждого соперника, который попадается им на пути. Интересно, каким будет их очное противостояние. В поединке в конце 2019 "Черноморец" потерпел сокрушительное поражение 0:3 от команды Игоря Жабченко. Поэтому одесситам есть что доказывать, тем более в присутствии зрителей - 25% вместимости стадиона. (Тарас Вархоляк)

"Кремень" - "Авангард". Хладнокровие, практически идеальная реализация и вера в свои силы - именно этим запомнился "Кремень" в стартовом туре ПФЛ. Александр Головко начал просто роскошно, обыграв "Волынь", еще и на их поле. Теперь пора дебютировать на домашней арене, на которую пожалует "Авангард". Краматорск очень сильно изменился с прошлого сезона, потеряв целый ряд лидеров. Рискнем предположить, что хозяева продолжат показывать успешные результаты и добудут три очка. По крайней мере, на своем стадионе они умеют побеждать. (Георгий Грошев)

Краматорский коллектив только в среду провел тяжелейший 120-минутный поединок Кубка, да еще и потерпел в нем неудачу, что не добавит настроения перед трудным выездом на синтетику Кременчуга. У команды Головко не сыграют Олег Бородай и Серей Белоус, но вряд ли это сильно скажется на дееспособности хозяйского коллектива. (Артур Кисляченко)

"Агробизнес" - "Кристалл". На первый взгляд фаворитом в этом противостоянии выглядят хозяева из города Волочиск в Хмельницкой области. Но это лишь на первый взгляд. Ведь в "Агробизнесе" сейчас вспышка коронавируса и большой вопрос, каким составом команда выйдет на матч. Инфекция выровняла шансы, а херсонские дебютанты Первой лиги получили возможность добыть первые очки в чемпионате, хотя из-за дисквалификации как раз у гостей потери - не сыграет Владислав Бородай

(Тарас Вархоляк)

"Нива" - "Альянс". Тернополяне понравились по матчу с МХ 1925 и заслуженно набрали дебютные очки в Первой лиге. Соперник по стартовому домашнему поединку тоже далеко не сахар, так что выбороть даже ничью будет сложно. Но Василий Малик и его ребята умеют приятно удивлять. (Артур Кисляченко)