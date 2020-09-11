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Первая лига

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Черноморец указал болельщикам на обязательные карантинные требования на стадионе

Первая лига
(1 голосов)

Первый матч со зрителями

Черноморец указал болельщикам на обязательные карантинные требования на стадионе
Новина українською

Матч 2 тура чемпионата в Первой лиге между "Черноморцем" и "Горняк-Спортом" (Горишни Плавни) состоится со зрителями.

Билеты на этот матч реализуют исключительно онлайн, игру также смогут посетить владельцы абонементов на сезон 2019-2020 гг.

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Все зрители и представители СМИ должны обязательно быть в медицинских масках, пройти температурный скрининг при входе на стадион, соблюдать социальной дистанции, рассаживаться на трибунах исключительно по указанным в билетах местам.

Матч "Черноморец" - "Горняк-Спорт" начнется в 19:00.

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Горняк-Спорт
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Источник:
Чорноморець

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