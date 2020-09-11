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Черноморец указал болельщикам на обязательные карантинные требования на стадионе
Первый матч со зрителями
Матч 2 тура чемпионата в Первой лиге между "
Билеты на этот матч реализуют исключительно онлайн, игру также смогут посетить владельцы абонементов на сезон 2019-2020 гг.
Все зрители и представители СМИ должны обязательно быть в медицинских масках, пройти температурный скрининг при входе на стадион, соблюдать социальной дистанции, рассаживаться на трибунах исключительно по указанным в билетах местам.
Матч "Черноморец" - "Горняк-Спорт" начнется в 19:00.