Черноморец указал болельщикам на обязательные карантинные требования на стадионе

Матч 2 тура чемпионата в Первой лиге между " Черноморцем " и "Горняк-Спортом" (Горишни Плавни) состоится со зрителями.

Билеты на этот матч реализуют исключительно онлайн, игру также смогут посетить владельцы абонементов на сезон 2019-2020 гг.

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Все зрители и представители СМИ должны обязательно быть в медицинских масках, пройти температурный скрининг при входе на стадион, соблюдать социальной дистанции, рассаживаться на трибунах исключительно по указанным в билетах местам.

Матч "Черноморец" - "Горняк-Спорт" начнется в 19:00.