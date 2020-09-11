Прикарпатье дозаявило троих игроков, которых накануне выставляло на продажу

Накануне матча 2-го тура Первой лиги ивано-франковское " Прикарпатье " дозаявило трех игроков - полузащитников Ореста Януша, Василия Дербаха и Юрия Шпирку.

Все эти игроки защищали цвета Команды родного края в прошлом сезоне. Однако предыдущий тренерский штаб на них больше не рассчитывал: у 32-летнего Януша завершился контракт, а Дербах и Шпирка были выставлены на трансфер .

После своего назначения новый наставник "зелено-желтых" Руслан Мостовой вернул в лагерь команды всех футболистов. По результатам тестирований и впечатлений от работы во время тренировочного процесса было принято решение продолжить сотрудничество с тремя игроками. Орест Януш, который защищал цвета "Прикарпатье" с 2016-го года, подписал новый однолетний контракт, а Василий Дербах и Юрий Шпирка снова стали полноценными игроками Команды родного края.

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Зато фланговый защитник "Прикарпатья" Святослав Лаврук больше не является игроком ивано-франковского клуба. На этой неделе действие контракта было прекращено по обоюдному согласию сторон. 24-летний защитник может продолжить свою игровую карьеру в составе второлиговой команды "Эпицентр" (Дунаевцы).

Отметим также, что экс-голкипер Остап Вульчин на прошлой неделе уже дебютировал за галицкие "Карпаты" в чемпионате Второй лиги.