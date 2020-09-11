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Оболонь - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Матч, статус которого по зрителям менялся трижды
И все же в Киеве сыграют без болельщиков, сегодня утром появилось соответствующее сообщение на официальном сайте принимающей стороны. Напомним, что рассматривался вопрос о допуске на игру 25% от вместительности стадиона "Оболонь Арена".
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Комментарии (1)
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Djon (Киев)
11.09.2020 в 18:24
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