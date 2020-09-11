  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Оболонь - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Матч, статус которого по зрителям менялся трижды

Оболонь - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

И все же в Киеве сыграют без болельщиков, сегодня утром появилось соответствующее сообщение на официальном сайте принимающей стороны. Напомним, что рассматривался вопрос о допуске на игру 25% от вместительности стадиона "Оболонь Арена".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Оболонь (Киев) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djon (Киев)
11.09.2020 в 18:24
судейко тридвараз полный. откуда таких уродов берут, вместо чистого гола желтую
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...