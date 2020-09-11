Николаев - Металлист 1925 1:2. Кривенцов вспоминает вкус побед

До начала матча наша редакция определила встречу "корабел" и харьковчан в качестве центральной. Ожидалось, что неуступчивый "Николаев", который неплохо смотрелся в прошлом туре, подпортит нервы команде Кривенцова. Амбициозному наставнику было из-за чего переживать, так как под его руководством "Металлист 1925" еще не побеждал. Однако любые неудачи рано или поздно заканчиваются...

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Весь первый тайм совсем не соответствовал вывеске поединка. Игра проходила очень медленно, команды отдавали много неточных передач и часто фолили. Дважды арбитр мог указывать на точку, но сначала он проигнорировал падение форварда "Николаева", потом решил поступить так же после инцидента в штрафной "корабел". Помимо этого, было всего несколько моментов, но они настолько мелочны, что о них вспоминать не будем.

Но несмотря на все минусы, голы в первом тайме были. Точнее говоря, гол. Ямполь идельно подал угловой на дальнюю штангу, где Шершень оторвался от оппонента и в падении направил мяч в ворота. Агаларов старался, но сил отбить этот удар ему нехватило. Отметим неуверенную игру Богдана Пороха, который проиграл борьбу Шершню. Первая ошибка в обороне, за которую хозяев наказали.

Отставание в счете вынуждало "Николаев" включать третью передачу во втором тайме. Футболисты действительно забегали и очень быстро создали себе момент - Яворский откликнулся на навес партнера и головой пробил в штангу. Казалось, что в этом моменте невозможно не попасть в ворота, но у форварда "корабел" получилось. Да, боковой после эпизода зафиксировал у Вадима офсайд, но это не отменяет другого факта - такие моменты нужно забивать.

Постоянное давление дало свой результат и "корабелы" все таки счет сравняли. С третьей попытки, но судья назначил пенальти, который подошел исполнять Кушниренко - хладнокровное исполнение капитана не оставило Сидоренко шансов. Однако любые старания всегда могут быть перечеркнуты одной ошибкой. Обычный навес с фланга на ближнюю заставил капитулировать вратаря и защитника хозяев, чем воспользовался Лукас - 1:2. Явная ошибка Агаларова, который в целом проводил неплохой матч.

В концовке обе команды решили порадовать зрителей у экранов открытой игрой, но голов никто уже не увидел. "Металлист 1925" с большими усилями, но все таки побеждает. Харьковчане добывают четыре пункта после двух туров, что должно вернуть им уверенность. Однако Валерию Кривенцову предстоит еще работать и работать.

Первая Лига, 2-й тур

"Николаев" - "Металлист 1925" 1:2

Гол: Кушниренко Богдан 67 - Шершень Михаил 40, Вентура Лопес Лукас 76

"Николаев": Агаларов Амир, Ляшевский Владислав, Порох Богдан, Кушниренко Богдан, Кулинич Сергей, Охрончук Владислав, Витенчук Вадим, Сула Дмитрий, Одарюк Владимир, Яворский Вадим

"Металлист 1925": Сидоренко Денис, Жичиков Максим, Шершень Михаил, Гошкодеря Виталий, Ченбай Сергей, Кольцов Виталий, Савин Антон, Ямполь Ярослав, Кравченко Дмитрий, Вентура Лопес Лукас, Фрейтас Рибейро Дерек