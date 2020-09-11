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Николаев - Металлист 1925 1:2. Кривенцов вспоминает вкус побед
Первая виктория наставника харьковчан
До начала матча наша редакция определила встречу "корабел" и харьковчан в качестве центральной. Ожидалось, что неуступчивый "Николаев", который неплохо смотрелся в прошлом туре, подпортит нервы команде Кривенцова. Амбициозному наставнику было из-за чего переживать, так как под его руководством "Металлист 1925" еще не побеждал. Однако любые неудачи рано или поздно заканчиваются...
Весь первый тайм совсем не соответствовал вывеске поединка. Игра проходила очень медленно, команды отдавали много неточных передач и часто фолили. Дважды арбитр мог указывать на точку, но сначала он проигнорировал падение форварда "Николаева", потом решил поступить так же после инцидента в штрафной "корабел". Помимо этого, было всего несколько моментов, но они настолько мелочны, что о них вспоминать не будем.
Но несмотря на все минусы, голы в первом тайме были. Точнее говоря, гол. Ямполь идельно подал угловой на дальнюю штангу, где Шершень оторвался от оппонента и в падении направил мяч в ворота. Агаларов старался, но сил отбить этот удар ему нехватило. Отметим неуверенную игру Богдана Пороха, который проиграл борьбу Шершню. Первая ошибка в обороне, за которую хозяев наказали.
Отставание в счете вынуждало "Николаев" включать третью передачу во втором тайме. Футболисты действительно забегали и очень быстро создали себе момент - Яворский откликнулся на навес партнера и головой пробил в штангу. Казалось, что в этом моменте невозможно не попасть в ворота, но у форварда "корабел" получилось. Да, боковой после эпизода зафиксировал у Вадима офсайд, но это не отменяет другого факта - такие моменты нужно забивать.
Постоянное давление дало свой результат и "корабелы" все таки счет сравняли. С третьей попытки, но судья назначил пенальти, который подошел исполнять Кушниренко - хладнокровное исполнение капитана не оставило Сидоренко шансов. Однако любые старания всегда могут быть перечеркнуты одной ошибкой. Обычный навес с фланга на ближнюю заставил капитулировать вратаря и защитника хозяев, чем воспользовался Лукас - 1:2. Явная ошибка Агаларова, который в целом проводил неплохой матч.
В концовке обе команды решили порадовать зрителей у экранов открытой игрой, но голов никто уже не увидел. "Металлист 1925" с большими усилями, но все таки побеждает. Харьковчане добывают четыре пункта после двух туров, что должно вернуть им уверенность. Однако Валерию Кривенцову предстоит еще работать и работать.
Первая Лига, 2-й тур
"Николаев" - "Металлист 1925" 1:2
Гол: Кушниренко Богдан 67 - Шершень Михаил 40, Вентура Лопес Лукас 76
"Николаев": Агаларов Амир, Ляшевский Владислав, Порох Богдан, Кушниренко Богдан, Кулинич Сергей, Охрончук Владислав, Витенчук Вадим, Сула Дмитрий, Одарюк Владимир, Яворский Вадим
"Металлист 1925": Сидоренко Денис, Жичиков Максим, Шершень Михаил, Гошкодеря Виталий, Ченбай Сергей, Кольцов Виталий, Савин Антон, Ямполь Ярослав, Кравченко Дмитрий, Вентура Лопес Лукас, Фрейтас Рибейро Дерек