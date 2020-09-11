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Николаев - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Будет первая победа Кривенцова?

Николаев - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" отправляется в гости к "Николаеву", в надежде добыть первую победу в сезоне. Тур назад они не обыграли "Ниву", чем точно не порадовали болельщиков.

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Первая Лига, 2-й тур
"Николаев" 17:00 "Металлист 1925"

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В статье: Первая лига МФК Николаев Металлист 1925 (Харьков)
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