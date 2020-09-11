Нива – Альянс: смотреть онлайн, видеотрансляция

Поединок двух новичков Первой лиги, которые прошлый сезон провели соответственно в группах А ("Нива") и В (" Альянс ") Второй лиги.

Больше об ожиданиях от поединка читайте в анонсе.

11.09.2020, 17:00

Тернополь, Городской стадион

Нива (Тернополь) - Альянс (Липова Долина)

Видеотрансляция поединка