Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нива – Альянс: смотреть онлайн, видеотрансляция
Поединок двух новичков Первой лиги, которые прошлый сезон провели соответственно в группах А ("Нива") и В ("
Больше об ожиданиях от поединка читайте в
11.09.2020, 17:00
Тернополь, Городской стадион
Нива (Тернополь) - Альянс (Липова Долина)
Видеотрансляция поединка
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