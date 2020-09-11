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Нива – Альянс: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Нива – Альянс: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Поединок двух новичков Первой лиги, которые прошлый сезон провели соответственно в группах А ("Нива") и В ("Альянс") Второй лиги.

Больше об ожиданиях от поединка читайте в анонсе.

11.09.2020, 17:00

Тернополь, Городской стадион

Нива (Тернополь) - Альянс (Липова Долина)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Нива (Тернополь) Альянс (Липовая Долина)
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