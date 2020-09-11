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Три удаления и драматическое спасение тернополян. Нива - Альянс 1:1

Первая лига
(2 голосов)
Три удаления и драматическое спасение тернополян. Нива - Альянс 1:1
Новина українською

Отчета ждите в дальнейшем

11.09.2020, 17:00

Тернополь, Городской стадион

Нива (Тернополь) - Альянс (Липова Долина) 1:1 (0:0)

Голы: Вовченко (87) - Ярошенко (61, пенальти)

Нива: Ермолов Даниил, Вовченко Семен, Ульянов Анатолий, Демчук Максим, Хохлов Вадим, Волохатый Роман, Демченко Александр, Скакун Андрей, Процив Максим, Скакун Дмитрий, Резник Андрей

Альянс: Важинский Ярослав, Пикуль Константин, Медведев Александр, Рогозинский Валерий, Писный Руслан, Лучик Александр, Пиднебенной Вячеслав, Ярошенко Константин, Шарай Владислав, Сидоренко Ярослав, Агапов Николай

Удаления: Хохлов (44), Вовченко (89) - Пиднебенной (44)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Нива (Тернополь) Альянс (Липовая Долина)
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