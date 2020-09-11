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Три удаления и драматическое спасение тернополян. Нива - Альянс 1:1
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11.09.2020, 17:00
Тернополь, Городской стадион
Нива (Тернополь) - Альянс (Липова Долина) 1:1 (0:0)
Голы: Вовченко (87) - Ярошенко (61, пенальти)
Нива: Ермолов Даниил, Вовченко Семен, Ульянов Анатолий, Демчук Максим, Хохлов Вадим, Волохатый Роман, Демченко Александр, Скакун Андрей, Процив Максим, Скакун Дмитрий, Резник Андрей
Альянс: Важинский Ярослав, Пикуль Константин, Медведев Александр, Рогозинский Валерий, Писный Руслан, Лучик Александр, Пиднебенной Вячеслав, Ярошенко Константин, Шарай Владислав, Сидоренко Ярослав, Агапов Николай
Удаления: Хохлов (44), Вовченко (89) - Пиднебенной (44)
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