Первая лига. Феерический камбек Агробизнеса в матче с Кристаллом

С победы начал сезон "Агробизнес", хотя заработать три очка в домашнем матче с новичком Первой лиги было далеко не просто. Лишь под занавес встречи подопечные Александра Чижевского воплотили свой более высокий класс в решающие голы.

Состав хозяев удивил прежде всего наличием в нем Сергея Косовского и Ивана Когута, которые в концовке прошлого сезона были в лучшем случае "пятыми запасными", выходя на поле далеко не в каждом матче. Также несколько неожиданно было видеть в воротах Андрея Артыма.

У "Кристалла" по мотивам неудачного матча-камбека в Первую лигу сменился разве что вратарь, вместо Ярослава Герасименко появился Валерий Восконян, который лишь двумя днями ранее пришел в команду. Еще один недавний новичок Евгений Терзи вынужден был заменить Лаптева еще до стартового свистка. Судя по всему, Михаил ощутил дискомфорт на разминке, уже после того как стартовые протоколы были поданы и сделать в них срочное изменение банально не разрешили.

Игру гости начали неплохо, даже угрожали воротам Артыма. Но начиная минуты с десятой моменты регулярно начали возникать уже во владениях "Кристалла". Причем фривольно чувствовал себя "Агробизнес" именно в штрафной площадке, что рано или поздно должно было привести к неприятностям. Опасно пробивал Николай Когут, мог замыкать прострел на дальней штанге Семенец, но херсонцам везло. Более того, после подачи Игоря Семенины со штрафного мяч влетел в сетку ворот хозяев, но арбитр не засчитал гол из-за активного положения пребывавших в офсайде игроков команды Эдуарда Хаврова.

И все же открыть счет удалось хозяевам, Роман Гагун взял инициативу на себя, подключился к атаке, получил мяч на входе в штрафную и точно пробил в дальний угол ворот. Казалось, что волочисцы смогут развить успех, но "Кристалл" сумел сравнять в дебюте второго тайма. Снова за херсонскую команду отличился Иван Глывый, который в этот раз пробил низом обводящим способом. Мяч от штанги влетел в сетку, без шансов для вратаря.

Не прошло и десяти минут, как гости заставили хозяев ошибиться в защите. Грубая обрезка на левом фланге, мяч отлетел к Игорю Семенине и тот, не став сближаться с вратарем, технично отправил мяч под дальнюю штангу. "Кристалл" по делу повел в счете, хладнокровно использовав шансы, предоставленные "Агробизнесом".

Чижевский отреагировал на этот "холодный душ" тройной заменой и хозяева действительно стали играть более активно. Но мяч упорно не хотел идти в ворота, а когда все же пересек линию, арбитр "засветил" офсайд. Но недолго удавалось "Кристаллу" удерживать свои ворота - сперва вышедшие на замену Петров и Семенюк организовали второй мяч своей команды, а уже в следующей атаке Когут вывел Гагуна на оперативный простор и тот с острого угла пробил Восконяна!

После подобного блиц-крига подопечные Хаврова подняться уже не сумели, как ни старались. Добил же их пенальти в исполнении Руслана Черненко, назначенный в весьма спорном эпизоде. "Агробизнес" все же довел дело до победы, своевременно отреагировав на возникшие проблемы. "Кристаллу" же предстоит очередная работа над ошибками, у команды есть техника, есть желание, но пока что не хватает мастерства и опыта для конкурентной борьбы в нынешних реалиях Первой лиги.

Агробизнес - Кристалл 4:2 (1:1)

Голы: Гагун (33, 76), Семенюк (75), Черненко (87 пен) - Глывый (50), Семенина (59)

Агробизнес: Артым, Гагун, Юхимович, Курыло, Слотюк (Дидык 64), Черненко, Когут И.(Захарченко 78), Груша, Косовский (Семенюк 64), Когут Н. (Иванченко 90), Семенец (Петров 63).

Кристалл: Восконян, Крутин, Жовтюк, Малыш, Лаптев (Терзи 1), Кучер, Цой (Бондаренко 57), Семенина, Цыбульский, Глывый, Барладым (Головкин 71).

Предупреждения: Гагун (84) - Цыбульский (72)