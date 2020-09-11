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Шедевр Хомченко не помог Сачко одержать первую победу с Луцком. ВПК-Агро - Волынь 1:1

Первая лига
(1 голосов)
Шедевр Хомченко не помог Сачко одержать первую победу с Луцком. ВПК-Агро - Волынь 1:1
Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

"Волынь" на правах "зубра" Первой лиги с начала матча завладела инициативой и создала несколько моментов для взятия ворот. Хозяева ответили моментом во второй 10-минутке: в контратаке на свидание с кипером "Крестоносцев" вывели Бодняка. У того, правда, и позиция для удара была не самая лучшая, и сам удар - неудачный.

В несколько сумбурной контратаке забили волыняне - сначала Хомченко опасно простреливал, а буквально через мгновение он же эффектно завершил: принял мяч спиной к воротам и забил ударом через себя.

После пропущенного гола "Волынь" начала постепенно отдавать рычаги игры хозяевам и во втором тайме за это поплатились - Бодняку, который раз за разом оказывался на острии, удалось добить мяч в сетку после прострела.

К концу встречи темп игры упал, хотя и команды имели по крайней мере по одной хорошей возможности, чтобы выйти вперед.

Первая лига, 2 тур

11.09.2020, 18:30

Город Днепр, стадион "Метеор"

"ВПК-Агро" (Шевченковка) - "Волынь" (Луцк) 1:1 (0:1)

Голы: Будняк (52) - Хомченко (25)

ВПК-Агро: Бубенцов Андрей, Васильев Михаил, Белый Иван, Передистый Станислав, Ляшенко Николай, Терехов Ярослав, Кича Антон, Красов Алексей, Милесин Павел, Удод Михаил, Будняк Иван

Волынь: Леванидов Владислав, Симинин Сергей, Никитюк Роман, Приндета Виталий, Цюпа Иван, чачу Амвросий, Приймак Владислав, Протасов Евгений, Ляшенко Андрей, Хомченко Виктор, Бондаренко Александр

Видеотрансляция поединка

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига ВПК-Агро (Шевченковка)
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