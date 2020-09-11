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ВПК Агро – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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ВПК Агро – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

"Волынь" на выезде "принимает вступительный экзамен" у новичка Первой лиги, команды "ВПК-Агро", которая только поднялась из последней профессиональной футбольной лиги Украины.

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Первая лига, 2 тур

11.09.2020, 18:30

Город Днепр, стадион "Метеор"

"ВПК-Агро" (Шевченковка) - "Волынь" (Луцк)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига ВПК-Агро (Шевченковка)
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