Первая лига
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ВПК Агро – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция
"Волынь" на выезде "принимает вступительный экзамен" у новичка Первой лиги, команды "ВПК-Агро", которая только поднялась из последней профессиональной футбольной лиги Украины.
Первая лига, 2 тур
11.09.2020, 18:30
Город Днепр, стадион "Метеор"
"ВПК-Агро" (Шевченковка) - "Волынь" (Луцк)
Видеотрансляция поединка
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