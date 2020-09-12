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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(4 голосов)
Полесье – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Матч состоится не в Житомире, а в Киеве - дело в несоответствии стадиона "Спартак Арена" требованиям Первой лиги.

Анонс самого матча читайте в тексте наших журналистов.

Первая лига, 2 тур

12.09.2020, 16:00

Город Киев, НТК имени Банникова, без зрителей

Полесье (Житомир) - Верес (Ровно)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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