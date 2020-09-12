Первая лига
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Полесье – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Матч состоится не в Житомире, а в Киеве - дело в несоответствии стадиона "Спартак Арена" требованиям Первой лиги.
Анонс самого матча читайте в
Первая лига, 2 тур
12.09.2020, 16:00
Город Киев, НТК имени Банникова, без зрителей
Полесье (Житомир) - Верес (Ровно)
Видеотрансляция поединка
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