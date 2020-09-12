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Северное дерби: ничья со штангами. Полесье - Верес 0:0

Первая лига
(4 голосов)

Но без голов

Северное дерби: ничья со штангами. Полесье - Верес 0:0
Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" лишь условно играло дома - домашний стадион в Житомире, "Спартак Арена", не соответствует требованиям Первой лиги, а следовательно, пришлось принимать "красно-черных" в Киеве.

При довольно равном первом тайме "желто-зеленые", хотя и больше владели мячом, нанесли лишь 2 удара по воротам соперников, у "Вереса" - 4.

Вообще "красно-черные" очень долго выжидали момент для удара, старательно выводили на расстрельное расстояние своих форвардов, а житомиряне успешно блокировали удары.

Хотя опасные моменты создавали обе команды, именно "Верес" был ближе к голу - несколько раз "Полесье" откровенно спас кипер Маханьков. Последний раз уже в концовке матча после удара Игоря Солдата в дальний угол у "девятки" бывший динамовский вратарь перевел мяч в штангу.

И хотя после финального свистка все игроки "Полесье" недовольно ухватились за колени, именно им больше повезло - что счет до конца игры остался ничейный.

Первая лига, 2 тур

12.09.2020, 16:00

Город Киев, НТК имени Банникова, без зрителей

Полесье (Житомир) - Верес (Ровно) 0:0

Верес: Когут Богдан, Пинчук Тарас, Мирошник Роман, Петько Сергей, Солдат Игорь, Полулях Никита, Кучеров Валерий, Хоцяновский Артем, Яременко Антон, Пасич Геннадий, Шестаков Михаил.

Полесье: Маханьков Владимир, Бринько Александр, Швец Сергей, Прокопчук Кирилл, Власюк Андрей, Чернецкий Александр, Галенков Денис, Даудов Марат, Савошко Владимир, Повалий Илья, Галенко Ярослав

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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Комментарии (3)
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zhytomircity (Житомир)
12.09.2020 в 19:09
Основной стадион не Спартак-Арена а Полесье. Спартак это СДЮШОР, а центральный никак сдать не могут.
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Cheltenham (Ровно)
12.09.2020 в 18:46
Нужно было брать 3 очка! Мы же хотим УПЛ в Ровно на новеньком стадионе((( тогда нельзя терять очки с командами по бюджету меньше,которые ставят задачи на сезон "сохранения прописки"
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zhytomircity (Житомир)
12.09.2020 в 18:11
Норм результат, команда у Ровно хорошая. Ну и спасибо Маханькову, конечно!
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