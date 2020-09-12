Ковалец – об игре с Горняк-Спортом: По моментам должны были выигрывать где-то 5:2

Наставник "Черноморца" Сергей Ковалец высказался после игры второго тура Первой лиги против "Горняк-Спорта" (1:1).

"Очень здорово, что сегодня были болельщики на стадионе. Игра удалась. По моментам где-то 5:2 должны были выигрывать, если бы Сикорский забил пару мячей, если бы Кожушко реализовал свои шансы.

Проявили характер, несмотря на то, что проигрывали по ходу игру. Очень хотели выиграть, но пока команде не хватает сыгранности, ведь много новых игроков. Игроки сделали все, чтобы достичь положительного результата, а это очень важно для нас", – сказал Ковалец на пресс-конференции.