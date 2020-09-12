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Ковалец – об игре с Горняк-Спортом: По моментам должны были выигрывать где-то 5:2

Первая лига
(1 голосов)

Наставник высказался об игре команды

Ковалец – об игре с Горняк-Спортом: По моментам должны были выигрывать где-то 5:2
Новина українською

Наставник "Черноморца" Сергей Ковалец высказался после игры второго тура Первой лиги против "Горняк-Спорта" (1:1).

"Очень здорово, что сегодня были болельщики на стадионе. Игра удалась. По моментам где-то 5:2 должны были выигрывать, если бы Сикорский забил пару мячей, если бы Кожушко реализовал свои шансы.

Проявили характер, несмотря на то, что проигрывали по ходу игру. Очень хотели выиграть, но пока команде не хватает сыгранности, ведь много новых игроков. Игроки сделали все, чтобы достичь положительного результата, а это очень важно для нас", – сказал Ковалец на пресс-конференции.

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В статье: Сергей Ковалец Черноморец (Одесса) Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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(1 голосов)
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
12.09.2020 в 11:21
Бессмысленная фраза
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+1
0
alktus (Хмельницкий)
12.09.2020 в 11:03
результат на табло. всё остальное от лукавого
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