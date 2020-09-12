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Сачко – о ничьей с ВПК-Агро: Не сумели распорядиться своими моментами

Первая лига
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Наставник остался недоволен реализацией своей команды

Сачко – о ничьей с ВПК-Агро: Не сумели распорядиться своими моментами
Новина українською

Главный тренер "Волыни" Василий Сачко прокомментировал игру с "ВПК-Агро" (1:1).

"Мы играли против неплохой команды, хотя в первом тайме мы забили мяч, и можно было решать судьбу матча. Мы не распорядились своими моментами, где был выход один на один, а также там, где мяч попадал в перекладину, и мы могли забивать.

Во втором тайме сказалась или дорога сюда, или степень готовности некоторых игроков. Отсутствие сыгранности привела к тому, что мы пропустили - мы недоработали и это разберем. Честно, не хотел говорить, но может мы в чем-то провинились перед судьями ... Нужно, конечно, спокойно пересмотреть отдельные моменты, однако показалось, что было немало сомнительных эпизодов, которые рассудили в нашу сторону. Конечно, мы с командой разберем наши моменты. Не буду скрывать - когда мы ехали сюда, ставили задачу выигрывать. Однако, отдадим должное соперникам - они сработали, забили.

У соперников - хорошая быстрая команда. Мы готовились к ней, смотрели ее - стремительные фланги, быстрые футболисты, играют длинными передачами. То, что мы увидели - хорошая, сбалансированная команда", – сказал Сачко на пресс-конференции.

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В статье: Волынь (Луцк) Василий Сачко
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