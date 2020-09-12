Кремень - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция

Александр Головко смог ударно дебютировать в ПФЛ, добыв победу над "Волынью". Теперь он сыграет первый матч на поле "Кременя", куда пожалует "Авангард". Краматорский клуб недавно провел тяжелейшую кубковую игру.

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Первая Лига, 2-й тур

"Кремень" 16:00 "Авангард"