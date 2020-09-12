Первая Лига. Кремень и Авангард сыграли активно, но без голов

Ударно начав в прошлом туре победой над "Волынью", Александр Головко имел отличный шанс добыть вторую победу подряд у руля "Кремня". К ним в гости пожаловал "Авангард", который совсем недавно отбегал 120 минут в кубке, но победу так и не сыскал. В Кременчуге всем трудно добывать очки, а потому именно хозяева считались фаворитами.

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Игру скучной не назовешь, несмотря на отсутствие голов. Хозяева очень активно начали и первые десять минут не выпускали соперника с их половины поля. Однако оборона "Авангарда" весь матч действовала очень качественно. Это прослеживалось и в матче с "Черноморцем" неделю назад, когда они грамотно блокировали почти все атаки соперника. Ближе к середине тайма игра стала более равной, а у Майбороды и Лобова стали появляться моменты. Но все равно самый реальный шанс упустил именно "Кремень", когда после подачи в упор пробивал Зубков, защитник чудом вынес круглого с линии.

"Авангард" собрался во втором тайме и имел два идеальных шанса, чтобы открыть счет. Но сначала Майборода совершил фол в атаке и его гол засчитан не был, а после Пограничный простил соперника, пробив рядом со штангой. Тимур упустил практически стопроцентный момент. "Кремень" ответил только ближе к концу всего матча. Александр Головко-младший не смог порадовать отца, который стоял в тренерской зоне и пробил рядом со штангой. На этом можно ставить точку, так как после команды перекатывали мяч без особой активности.

Вот такой вот получился матч, в котором голов забито не было, но выступавших нужно похвалить за старания. "Кремень" не будет сильно горевать из-за ничьей, так как в их копилке четыре очка и неплохие перспективы. А вот "Авангард" и дальше идет без побед. В третьем туре их будет ждать "ВПК-Агро".

Первая Лига, 2-й тур

"Кремень" - "Авангард" 0:0

"Кремень": Олейник Андрей, Мягков Павел, Головко Александр, Курелех Валерий, Чеботаев Сергей, Молько Владислав, Зубков Руслан, Геловани Алексей, Бычков Богдан, Галата Денис, Кучеренко Максим

"Авангард": Якубенко Никита, Ховбоша Дмитрий, Шинкаренко Дмитрий, Дьяченко Семен, Сорокин Андрей, Бойко Алексей, Пуди Дмитрий, Пограничный Тимур, Майборода Сергей, Лобов Алексей, Булгаков Егор