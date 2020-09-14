Победа над Николаевом. Объявлен лучший тренер 2 тура Первой лиги

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало матчи 2 тура в Первой лиге и назвало лучшим наставником главного тренера харьковского " Металлиста 1925 " Валерия Кривенцова.

Его подопечные победили в гостях МФК "Николаев" (2:1), который в последние годы успешно играл против харьковчан.

Для тренерского штаба Кривенцова это особенно важное событие, которое придает уверенности коллектива. Харьковчане не смогли задействовать нескольких игроков (в частности, форварда Ермоленко), у ГФК "Николаев" потери даже больше.

Новый наставник харьковчан еще работает над окончательным видом обновленной команды. Он уже создал новую связку центральных защитников (Шершень - Гошкодеря), несмотря на потерю Поспелова. Провел большую работу чтобы наиграть полузащиту (в частности, в матче против николаевцев дебютировал новичок Кравченко), а также успел попробовать Дерека и в роли форварда, и в "оттяжке". Особая заслуга нового штаба - раскрытие Лукаса, который сейчас уже не игрок ротации, а очевидный стартер.

"Металлист 1925" от штаба в штаб системно использует схему 4-1-4-1, но кадровый поиск харьковчан на старте сезона был призван наиграть связи в центре поля. Сначала, в кубке, это была связка новичков - Толочко и Ндукве - с Ямполем, потом добавился дебютант Кравченко, все еще нет в заявке Дмитренко, который неплохо проявил себя в прошлом сезоне. Пока не все из новичков готовы играть полные 90 минут, новый вариант средней линии еще наиграется. Однако команда приобретает результат несмотря на эти временные трудности, да еще и в матче с непростым соперником.