Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владимир Пятенко оценит и подведет итог поединков очередного тура Первой и Второй лиг
Драмы, ничьи и разгромы
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет на экраны 15 сентября на телеканале XSPORT в 00:10
Эксперт - футбольный специалист Владимир Пятенко.
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В выпуске:
- Драма в Волочиске, первая победа Кривенцова;
- Разгром в Киеве, пять ничьих тура;
- Вторая лига: высокая результативность, неугомонный Пуканыч;
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Источник:ПФЛ
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