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Владимир Пятенко оценит и подведет итог поединков очередного тура Первой и Второй лиг

Первая лига
(1 голосов)

Драмы, ничьи и разгромы

Владимир Пятенко оценит и подведет итог поединков очередного тура Первой и Второй лиг
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет на экраны 15 сентября на телеканале XSPORT в 00:10

Эксперт - футбольный специалист Владимир Пятенко.

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В выпуске:

  • Драма в Волочиске, первая победа Кривенцова;
  • Разгром в Киеве, пять ничьих тура;
  • Вторая лига: высокая результативность, неугомонный Пуканыч;
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В статье: Владимир Пятенко Первая лига Вторая лига
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Источник:
ПФЛ

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