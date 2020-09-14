Только один кандидат претендует на должность президента ПФЛ

В Киеве состоялось заседании Совета лиг ПФЛ, на котором определился кандидат на должность президента организации.

Единственным участником выборов президента ПФЛ стал Александр Каденко, который был исполняющим обязанности президента после досрочного прекращения полномочий Сергея Макарова.

Данную кандидатуру выдвинули следующие клубы: "Агробизнес", "ВПК-Агро", "Кремень", "Кристалл", "Прикарпатье", "Черноморец", "Диназ, "Эпицентр", "Кривбасс", "Карпаты" Галич, "Никополь", "Чайка", "Чернигов" и "Яруд".

При этом "Подолье" выдвинуло в президенты Евгения Бейдермана, однако он не успел в срок подать необходимые документы.

Также ПФЛ сообщает, что "Верес" выдвинул в кандидаты Ивана Надеина, однако он взял самоотвод.

В итоге ПФЛ зарегистрировала только одного кандидата - Каденко.

Также отметим, что выборы должны состояться 29-го сентября.