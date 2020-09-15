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В Волыни вспышка COVID-19, в клубе 13 заболевших
Матч Первой лиги с Нивой перенесен
Матч 3-го тура Первой лиги "Волынь" – "Нива" (Тернополь) не состоится из-за вспышки коронавируса в луцком клубе. Поединок, который должен был состояться на выходных, перенесен на более поздний срок.
По информации UA-Футбол, в "
При этом пока что неясной остается судьба кубкового поединка "Волыни" с "Прикарпатьем", который запланирован на среду 16 сентября. По состоянию на 15 сентября официальный сайт лучан дает информацию о том, что матч состоится, и более того, пройдет со зрителями.