В Волыни вспышка COVID-19, в клубе 13 заболевших

Матч 3-го тура Первой лиги "Волынь" – "Нива" (Тернополь) не состоится из-за вспышки коронавируса в луцком клубе. Поединок, который должен был состояться на выходных, перенесен на более поздний срок.

По информации UA-Футбол, в " Волыни " обнаружено 13 случаев заражения – в клубе заболели 8 футболистов и 5 человек из персонала клуба.

При этом пока что неясной остается судьба кубкового поединка "Волыни" с "Прикарпатьем", который запланирован на среду 16 сентября. По состоянию на 15 сентября официальный сайт лучан дает информацию о том, что матч состоится, и более того, пройдет со зрителями.