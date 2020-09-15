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В Волыни вспышка COVID-19, в клубе 13 заболевших

Первая лига
(1 голосов)

Матч Первой лиги с Нивой перенесен

В Волыни вспышка COVID-19, в клубе 13 заболевших
Новина українською

Матч 3-го тура Первой лиги "Волынь" – "Нива" (Тернополь) не состоится из-за вспышки коронавируса в луцком клубе. Поединок, который должен был состояться на выходных, перенесен на более поздний срок.

По информации UA-Футбол, в "Волыни" обнаружено 13 случаев заражения – в клубе заболели 8 футболистов и 5 человек из персонала клуба.

При этом пока что неясной остается судьба кубкового поединка "Волыни" с "Прикарпатьем", который запланирован на среду 16 сентября. По состоянию на 15 сентября официальный сайт лучан дает информацию о том, что матч состоится, и более того, пройдет со зрителями.

В Волыни вспышка COVID-19, в клубе 13 заболевших - изображение 1
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В статье: Волынь (Луцк) Нива (Тернополь) коронавирус
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Комментарии (4)
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viajador (село Ригачка)
15.09.2020 в 17:27
Капець Волині. І так провалили старт чемпіонату, гри нема... Ще й корона придавила...
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0
-1
Леонід Скачков (Рівне)
15.09.2020 в 17:08
Якщо це хвороба,то я Папа Римський!У мене вся сім"я перехворіла цією ніби-то пандемічною хворобою.Троє-взагалі безсимптомно,а четверо тільки пару днів покашляли.
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0
-1
avatar
Инспектор ( )
15.09.2020 в 17:19
Тебе и твоим близким повезло .
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+2
0
Леонід Скачков (Рівне)
15.09.2020 в 17:36
До чого тут везіння?Добрий імунітет,і відсутність паталогій.От і все.Здоровим людям,ця ніби-то хвороба не несе абсолютно ніякої загрози.
+1
-1


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