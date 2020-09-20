Дерби имени Ковальца, очередное испытание для Кривенцова - анонс третьего тура Первой лиги

Снова не обходится без переносов. Ровно шестой части матчей сезона 2020/21 пока что мешает быть сыгранными covid-19. В этот раз проблемы возникли у "Волыни", которая все еще находится в ожидании первой победы при Василии Сачко у руля.

Из тех же матчей, которые должны быть сыграны в срок, особняком, конечно же, стоят поединки в Киеве и Харькове. В первом Сергей Ковалец уже во второй раз за неполные полгода приедет к "Оболони" в статусе соперника, во втором Валерий Кривенцов сдаст очередной экзамен опытному участнику соревнований в Первой лиге.

Центральный матч тура

"Оболонь" - "Черноморец". Помимо луцкой "Волыни", которая провалила старт чемпионата, эта вывеска является наиболее знаковой в нынешнем сезоне. Бывшую и нынешнюю команды Сергея Ковальца называют в числе главных претендентов на топ-3. В целом старт сезона в исполнении и "пивоваров", и "моряков" ожидания оправдывает и даже домашняя ничья "Черноморца" с неожиданно сильным "Горняком-Спортом" в пассив вряд ли может быть записана. Жду серьезного боя и вероятной результативной ничьей. (Артур Кисляченко)

Одесситы и киевляне только что вылетели из розыгрыша Кубка Украины. Им есть за что реабилитироваться. Особенно "Оболони", которая еще и уступила "Полесью" дома. Тренеры обеих команд, Валерий Иващенко и Сергей Ковалец, прибегали к экспериментам с составом, но этот матч - точно не экспериментальный и требует прежде всего сосредоточенности и главного - очков. В предыдущем очном противостоянии Иващенко победил Ковальца. Как же будет теперь? (Тарас Вархоляк)

"Металлист 1925" - "Агробизнес". Один из центральных матчей тура, в котором сыграют команды, ведущие борьбу за попадание в призовую тройку. Более того, год назад они также считались претендентами, но каждому немного не хватило. В новом же сезоне команда из Волочиська сыграла лишь однажды, но победила достаточно уверенно. Чего не скажешь о "Металлисте 1925", добывшего на одно очко больше, но все ищущего себя при новом тренере. Возможно, именно в игре с сильным "Агробизнес" харьковчане покажут свою сильную сторону. (Георгий Грошев)

Победой над "Николаевом" в гостях команда Валерия Кривенцова вернула веру своих болельщиков в успешное решение задачи на сезон. Еще одно испытание предстоит в третьем туре, ведь в гости приезжает соперник, обыгравший харьковчан на ОСК "Металлист" в прошлом сезоне. "Агробизнес" здорово вышел из затруднительного положения по ходу матча с "Кристаллом" (4:2) и на деле доказал небеспочвенность своих амбиций. (Артур Кисляченко)

Не пропустите

"Альянс" - "Николаев". Хозяева подходят к матчу далеко не в лучшем настроении после вылета из Кубка Украины от "Вереса" 0:3. В "зелено-черных" есть потеря из-за дисквалификации - не сыграет Вячеслав Поднебенной. И можно предположить, что Юрий Ярошенко настроит игроков своей команды на матч, а потому по крайней мере очко команда из Липовой Долины (они занимают первое место в таблице) таки получат. Если не три. (Тарас Вархоляк)

Гол-красавец в исполнении Яворского вывел "Николаев" в третий раунд кубка, однако в чемпионате "корабелы" не столь успешны. Впереди их ждет выезд к непростому "Альянсу", который дерзко забрался на вершину в дебютном сезоне. Правда, всего лишь по результатам двух туров. Одним словом, "Николаеву" не стоит ждать хлеба да соли, но по мнению автора, у гостей будет шанс зацепиться за очки. Возможно даже за три. (Георгий Грошев)

"Кристалл" - "Полесье". Одно очко на двоих - в не самой лучшей форме к отчетному матчу подходят "Кристалл" и "Полесье". Вторые тур назад сыграли достаточно нудную игру против "Вереса" и вот уже в третьем туре также сыграет с дебютантом. Казалось, достаточно неплохой календарь на старте, однако справится ли команда Щищенко с херсонским клубом на выезде? (Георгий Грошев)

"Горняк-Спорт" - "Кремень". 21,7 км - таково расстояние между Горишними Плавнями и Кременчугом. Если бы не два села между этими городами, их можно было бы назвать соседями. Но если в прошлом сезоне "Кремень" был среди аутсайдеров, то в этот раз есть хорошая интрига. Со знаком киевского "Динамо". "Горняк-Спорт" и "Кремень" возглавляют очень хорошие специалисты с "динамовским" прошлым - Игорь Жабченко (хотя только ДЮСШ) и Александр Головко. Поэтому кроме дерби соседей будем наблюдать и дерби экс-динамовцев. (Тарас Вархоляк)

Принципиальный поединок команд, которые базируются фактически по-соседству. Новички гармонично вписались как в состав Игоря Жабченко (особенно Мурза), так и в команду Александра Головко (Кулиш, Островский, Брюхов). Изюминкой же предстоящего поединка станет вероятный выход вратаря "Кременя" Романа Данковича против своей бывшей команды. В Кубке посреди недели команды сыграли по-разному, но у "горняков" было меньше времени на отдых. Скажется ли это на результате? Очень может быть... (Артур Кисляченко)

"Верес" - "Прикарпатье". Западноукраинское дерби Ровно и Ивано-Франковска. "Верес" - амбициозный новичок, "Прикарпатье" - опытный старожил. Оба в хорошем настроении, потому что прошли в следующий этап Кубка Украины. И оба тренера, Руслан Мостовой и Юрий Вирт, являются сверстниками, оба львовяне, оба тренировали львовский "Рух". Но несмотря на статус старожила "орлы" все же едут в Ровно аутсайдерами. (Тарас Вархоляк)

"Авангард" - "ВПК-Агро". Краматорский клуб очень неплохо смотрелся в первой части прошлого сезона и определенное время даже претендовал на место в ТОП-5. После зимы произошел явный спад, а в концовке чемпионате клуб покинул главный тренер и сразу 14 игроков. Не стоит лишний раз говорить, что постройка новой команды займет немало времени, потому никто не удивляется из-за тяжелого старта. Впереди домашний матч против дебютанта, так почему бы не набрать в нем три очка. (Георгий Грошев)

Стоит признать мне свою неправоту, недооценил тренерские способности Алексея Городова, который за короткое время сумел слепить из молодых футболистов и немногих оставшихся в команде опытных игроков весьма боеспособный коллектив. По крайней мере бой "Авангард" дает всем и даже Кубке с "Металлургом" сражался до последнего. Тем не менее, набирать очки краматорчанам будет все так же тяжело, особенно против коллективов уровня "ВПК-Агро". На руку хозяевам может сыграть разве что усталость магдалиновцев, которые только в среду провели на поле более 120 против "Кремня" в Кубке. Однако также у них не сможет сыграть из-за дисквалификации Александр Цыбульник. (Артур Кисляченко)

Матч "Волынь" - "Нива" не состоится в срок из-за вспышки коронавируса в составе лучан.