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Металлист 1925 усилился Братковым и Коробкой

Первая лига
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Оба игрока поиграли в УПЛ

Металлист 1925 усилился Братковым и Коробкой
Новина українською

"Металлист 1925" усилил две позиции опытными игроками.

Харьковский клуб подписал контракты с форвардом Владимиром Коробкой и защитником Антоном Братковым.

Информацию о сроках контрактов клуб не дает, но сообщает, что Братков взял себе 5-й номер, а Коробка – 33-й.

Отметим, что 31-летний Коробка в прошлом сезоне играл за "Ингулец", а 26-летний Братков защищал цвета "Львова".

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В статье: Антон Братков Владимир Коробка Металлист 1925 (Харьков)
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