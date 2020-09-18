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Металлист 1925 усилился Братковым и Коробкой
Оба игрока поиграли в УПЛ
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Харьковский клуб подписал контракты с форвардом Владимиром Коробкой и защитником Антоном Братковым.
Информацию о сроках контрактов клуб не дает, но сообщает, что Братков взял себе 5-й номер, а Коробка – 33-й.
Отметим, что 31-летний Коробка в прошлом сезоне играл за "Ингулец", а 26-летний Братков защищал цвета "Львова".
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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