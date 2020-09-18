Металлист 1925 усилился Братковым и Коробкой

" Металлист 1925 " усилил две позиции опытными игроками.

Харьковский клуб подписал контракты с форвардом Владимиром Коробкой и защитником Антоном Братковым.

Информацию о сроках контрактов клуб не дает, но сообщает, что Братков взял себе 5-й номер, а Коробка – 33-й.

Отметим, что 31-летний Коробка в прошлом сезоне играл за "Ингулец", а 26-летний Братков защищал цвета "Львова".