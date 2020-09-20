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Черноморец подписал Мартыненко, Ковбасу и Бугая
"Моряки" усилились еще тремя игроками
"Черноморец" объявил о подписании контрактов с тремя новичками.
Ряды "моряков" пополнили центральный защитник Евгений Мартыненко, полузащитник Артём Ковбаса и форвард Владислав Бугай.
27-летний Мартытенко уже выступал за "Черноморец" с 2011 по 2018-й год, является выпускником академии клуба. Последним клубом оборонца была "Ворскла".
23-летний Ковбаса ранее выступал за "Динамо-2" Киев и "Оболонь-Бровар" Киев.
Владислав Бугай на профессиональном уровне играл за "Шахтер" Донецк (U-21, U-19), "Буковину" Черновцы, ФК "Мариуполь", МФК "Николаев". Также на счету 22-летнего нападающего 3 матча за юношескую сборную Украины.