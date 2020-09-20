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Первая лига. Полесье на последних минутах вырывает победу над Кристаллом
Третье кряду поражение херсонцев
Подопечные Сергея Шищенко лучше провели первый тайм, после перерыва острее действовали уже херсонцы. И все же в концовке "Полесье" забило победный мяч, который принес ему дебютную победу в Первой лиге.
Первый тайм поединка двух новичков дивизиона в Херсоне - оторвать и забыть. Обе стороны больше думали о том, чтобы не пропустить и откровенно боялись идти вперед большим числом.
Мячом больше владели подопечные Шищенко, большинство атак которых строились через правый фланг и воспитанника херсонского футбола Александр Брынько. Под занавес первого тайма именно из этой зоны пришел опасный эпизод, в ходе которого "Кристалл" вынужден был разряжать обстановку выносом от своих ворот. Поползновения же херсонцев вперед были бесперспективными по причине отсутствия поддержки Глывому и Семенине из глубины. Странно, что Эдуард Хавров решил оставить на скамейке запасных именинника Виктора Мартяна, который как раз выступает на острие. Андрей Барладым в этой роли оказался неубедительным и был по большей части отрезанным от своих хавбеков.
Первый удар "Кристалла" в створ случился на исходе часа игрового времени. Правда как только подопечные Хаврова попытались раскрыться, тут же были пойманы на контратаке. К счастью для них - безрезультатно.
Мог открыть счет Иван Глывый, который на ровном месте сам себе создал возможность для удара. Мяч вонзился в перекладину и вылетел в поле, но болельщики хозяев уже поверили, что их команда повела в счете. Кстати, именно Глывый забил два из трех предыдущих голов "Кристалла" в Первой лиге, третий на счету Игоря Семенины.
Все же бросил Мартяна в бой главный тренер "Кристалла" на последние пятнадцать минут. Однако он ничего не сумел создать для победного мяча. А вот решающий гол "Полесья" организовал как раз Брынько - Александр сделал длинный диагональный перевод-навес с правого фланга на дальнюю штангу, который замкнул Евгений Трояновский. Есть первая победа "Полесья"!
Житомиряне набрали четыре очка в двух матчах и все еще идут без пропущенных голов. "Кристалл" же остается с "баранкой" после трех матчей, а в следующем туре принимать харьковский "Металлист 1925"...
Кристалл - Полесье 0:1 (0:0)
Гол: Трояновский (85)
Кристалл: Герасименко, Чернишов, Жовтюк, Малыш, Лаптев (Крутин 50), Терзи, Цой (Кучер 67), Семенина (Бондаренко 87), Цыбульский (Мартян 78), Глывый, Барладым (Головкин 72).
Полесье: Маханьков, Брынько (Жук 88), Швец, Прокопчук, Власюк, Чернецкий, Гавриленко, Даудов (Савошко 66), Понедельник (Галенков 46), Повалий (Трояновский 46), Галенко.
Предупреждения: Даудов (26), Цой (63), Цыбульский (68) - Шищенко (38), Галенков (71)