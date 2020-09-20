Первая лига
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Оболонь – Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция
Обеим командам есть что доказывать после вылета из Кубка Украины. Интересно, что перед матчем гости пополнились сразу несколькими новичками.
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Первая лига, 3 тур
20.09.2020, 18:00
Город Киев, стадион "Оболонь Арена"
Арбитр в поле - Михаил Райда
"Оболонь" (Киев) - "Черноморец" (Одесса)
Видеотрансляция поединка
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