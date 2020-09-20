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Оболонь – Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Оболонь – Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Обеим командам есть что доказывать после вылета из Кубка Украины. Интересно, что перед матчем гости пополнились сразу несколькими новичками.

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Первая лига, 3 тур

20.09.2020, 18:00

Город Киев, стадион "Оболонь Арена"

Арбитр в поле - Михаил Райда

"Оболонь" (Киев) - "Черноморец" (Одесса)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев)
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