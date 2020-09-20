Первая лига. Металлиста 1925 сильнее Агробизнеса - победа мотиватора над тактиком

Александр Чижевский придумал более хитрый план на игру, но Валерий Кривенцов в перерыве сумел "зарядить" своих подопечных.

Александр Чижевский вышел на этот матч в привычной уже в нынешнем чемпионате формации 3-4-2-1 с молодой парой опорных Дидык - Косовский и Романом Гагуном в роли правого латераля. Именно для девятого номера волочиского клуба переход на новую схему игры оказался максимально удобным, что позволило ему забивать и раздавать результативные передачи, подобно конвейеру, в первых матчах сезона.

Валерий Кривенцов в "Металлисте 1925" все больше тяготеет к тем же кадрам, которые выходили в основе при Андрее Демченко. Разве что рисунок игры совершенно другой. Нет теперь коротких передач и забеганий, вместо которых большую роль в построении атакующей игры харьковчан стали играть навесы.

Лучше поединок начали гости, которые, на секундочку, совершили за три дня вояж из Ужгорода, где проводили кубковый поединок, на другой конец страны в Харьков. Но усталости не было видно совершенно - "Агробизнес" успевал накрывать билд-ап хозяев в зародыше за счет активности инсайдов, Руслана Черненко и Николая Когута. Это создавало неплохие перспективы для опасных моментов у ворот Сидоренко.

Логичными были по такой игре голевые эпизоды Гагуна и Петрова, которые лишь чудом не увенчались успехом. Отвлекающим фактором от давления волочисцев стало хамство Дерека, который, лежа на газоне, пнул в спину капитана "Агробизнеса" Игоря Курыло. Если честно, бразильца вполне можно было удалять, но Ярослав Песоцкий его откровенно пожалел.

Концовка тайма наглядно показала разницу в качестве игры команд. Если опасный момент с ударом Николая Когута у ворот Сидоренко возник в результате обдуманнных действий гостей и размашистой атаки, то Мозилю пришлось вступать в игру больше в результате спонтанного момента, возникшего у Ченбая. Но в обоих случаях голкиперы были на высоте. Кстати, у МХ 1925 это был первый удар за тайм вообще, а не только в створ, на первой компенсированной минуте...

Второй тайм "Металлист 1925" начал с места в карьер, опасно подав два угловых и заработав пенальти в течение трех минут. К одиннадцатиметровому привела "стенка" в исполнении Дерека и Лукаса и фол Дидыка на Вентуре буквально на линии штрафной площадки. При исполнении Ямполю не удалось перехитрить Мозиля, но от рук голкипера "Агро" мяч ударился о штангу, от которой отлетел точно на ногу капитану харьковчан. Ярослав со второй попытки поразил сетку и вывел свою команду вперед.

"Агробизнесу" не впервой отыгрываться, против "Кристалла" в прошлом туре команда Чижевского проигрывала 1:2 в дебюте второго тайма и успела забить три гола до финального свистка. Но долгое время ничего впереди у гостей не получалось, что вынудило тренера снимать Дидыка и выпускать Виталия Грушу, исполняющего обычно более атакующую роль в центре поля.

Действительно, после 70-й минуты "Агробизнес" включился на полную и Сидоренко вынужден был вступать в игру после ударов Ивана Когута и Виталия Груши. Даже центральный защитник Игорь Курыло в концовке стал действовать едва ли не под нападающим. Однако все старания гостей сравнять счет так и не увенчались успехом - даже однажды пробить блестяще игравшего Дениса Сидоренко им так и не судилось.

"Металлист 1925" сравнялся по очкам с лидером, одесским "Черноморцем". У именитых коллективов по семь баллов. Ну а в Первой лиге уже после неполных трех туров не осталось команд, не терявших очков. Нас ждет очередной огненный сезон?

Металлист 1925 - Агробизнес 1:0 (0:0)

Гол: Ямполь (49)

На 49-й минуте Ямполь не забил пенальти (вратарь)

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Гошкодеря, Ченбай, Кольцов, Савин (Чидера 90+2), Ямполь, Кравченко (Толочко 71), Лукас Вентура (Коробка 76), Дерек Фрейтас (Холод 82).

Агробизнес: Мозиль, Гагун, Юхимович, Курыло, Слотюк, Когут И., Когут Н., Дидык (Груша 62), Косовский, Черненко (Семенюк 76), Петров (Семенец 82).

Предупреждения: Дерек (29) - Юхимович (60)