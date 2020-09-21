Оболонь - Черноморец 2:3. Обзор матча, видео голов

По итогам этого поединка "Черноморец" вышел на первую позицию в турнирной таблице с 7 пунктами после 3 матчей - по очкам делит ее с "Металлист 1925".

Зато "Оболонь" находится в середине таблицы на 6 месте с 3 пунктами, правда только после 2 матчей.

Первая лига, 3 тур

20.09.2020, 18:00

Город Киев, стадион "Оболонь Арена"

"Оболонь" (Киев) - "Черноморец" (Одесса) 2:3

Голы: Батальский (21, 52) - Лиховидько (15), Коdбаса (75), Авагимян (76)