Первая лига
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Авангард - ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция
В Краматорске встретятся местный "Авангард" и дерзкий новичок Первой лиги
Всего лишь по одному очку в активе у команд, близко зона вылета...
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