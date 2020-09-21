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Альянс - Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Встреча команд, неплохо стартовавших в сезоне

Альянс - Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

После стартовых двух туров, "Альянс", неожиданно для многих, взобрался на вершину Первой Лиги. Команда больше всех забила и в двух матчах набрала четыре очка. Теперь они готовы принимать "Николаев", который совсем недавно обыграл в кубке "Черноморец".

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Первая Лига, 3-й тур
"Альянс" 18:00 "Николаев"

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В статье: Первая лига МФК Николаев Альянс (Липовая Долина)
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