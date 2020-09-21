Альянс - Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция

После стартовых двух туров, "Альянс", неожиданно для многих, взобрался на вершину Первой Лиги. Команда больше всех забила и в двух матчах набрала четыре очка. Теперь они готовы принимать "Николаев", который совсем недавно обыграл в кубке "Черноморец".

Первая Лига, 3-й тур

"Альянс" 18:00 "Николаев"