Первая лига
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Верес – Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Если новичок Первой лиги в предыдущем туре хотя бы 1 очко получил, то Прикарпатья орлы вообще проиграли с разгромным счетом и в этом матче нуждаются в реабилитации.
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Первая лига, 3 тур
21.09.2020, 16:00
пгт Млнов, стадион "Колос"
Арбитр в поле - Виталий Маляр
Верес (Ровно) - Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Видеотрансляция поединка
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