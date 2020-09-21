Верес – Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Если новичок Первой лиги в предыдущем туре хотя бы 1 очко получил, то Прикарпатья орлы вообще проиграли с разгромным счетом и в этом матче нуждаются в реабилитации.

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Первая лига, 3 тур

21.09.2020, 16:00

пгт Млнов, стадион "Колос"

Арбитр в поле - Виталий Маляр

Верес (Ровно) - Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Видеотрансляция поединка