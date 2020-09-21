COVID-19 в Волыни. Матч лучан против Николаева перенесен

Матч 4-го тура Первой лиги "Николаев" - "Волынь" не состоится из-за вспышки коронавируса в луцком клубе. Поединок, который должен был пройти на ближайших выходных, перенесен на более поздний срок.

Дата поединка будет определена позже.

Ранее сообщалось о том, что в "Волыни" обнаружено 13 случаев заражения – в клубе заболели 8 футболистов и 5 человек из персонала клуба.

Напомним, что ранее также был перенесен и матч 3-го тура, в котором "Волынь" должна была принимать тернопольскую "Ниву".