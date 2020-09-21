Первая лига
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COVID-19 в Волыни. Матч лучан против Николаева перенесен
Лучане продолжают бороться с коронавирусом
Матч 4-го тура
Дата поединка будет определена позже.
Ранее сообщалось о том, что
Напомним, что ранее также был перенесен и матч 3-го тура, в котором "Волынь" должна была принимать тернопольскую "Ниву".
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