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Подолье подпишет камерунца, который не подошел Колосу

Первая лига
(1 голосов)

Альваро Нгамба все-таки поиграет в Украине

Подолье подпишет камерунца, который не подошел Колосу
Новина українською

Второлиговское "Подолье" подпишет камерунского полузащитника Альваро Нгамба.

21-летний хавбек уже находится в расположении команды и о трансфере скоро будет объявлено официально.

Не так давно Нгамба был на просмотре в "Колосе", но не подошел клубу из Ковалевки.

Футболист является воспитанником "Ниццы". На профессиональном уровне играл за "Паганезе" в итальянской серии С.

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Альваро Нгамба
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