Первая лига
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Подолье подпишет камерунца, который не подошел Колосу
Альваро Нгамба все-таки поиграет в Украине
Второлиговское "
21-летний хавбек уже находится в расположении команды и о трансфере скоро будет объявлено официально.
Не так давно Нгамба был на просмотре в "Колосе", но не подошел клубу из Ковалевки.
Футболист является воспитанником "Ниццы". На профессиональном уровне играл за "Паганезе" в итальянской серии С.
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Источник:Футбольна Хмельниччина
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