Подолье подпишет камерунца, который не подошел Колосу

Второлиговское " Подолье " подпишет камерунского полузащитника Альваро Нгамба.

21-летний хавбек уже находится в расположении команды и о трансфере скоро будет объявлено официально.

Не так давно Нгамба был на просмотре в "Колосе", но не подошел клубу из Ковалевки.

Футболист является воспитанником "Ниццы". На профессиональном уровне играл за "Паганезе" в итальянской серии С.