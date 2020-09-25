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Родственники в России - хорошо, но не фото с символикой агрессора. Коуч Агробизнеса - о скандале с Сикорским

Первая лига
(1 голосов)

Возможно, сделал это назло президенту Собуцкому

Родственники в России - хорошо, но не фото с символикой агрессора. Коуч Агробизнеса - о скандале с Сикорским
Новина українською

Наставник "Агробизнеса" из Первой лиги Александр Чижевский обосновал, почему клуб отказался от сотрудничества с футболистом Игорем Сикорским после его поездки в Россию.

- Такая позиция клуба. К родственникам он ездил или не к родственникам. Езжай к родственникам, но не надо постить фотографии на фоне герба России. Он знает позицию Олега Собуцкого, но сделал это. Возможно, специально. Я не знаю. Это его личное. Но позиция клуба такова. Собуцкий очень часто ездит на Восток, на передовую к ребятам. Он там празднует Рождество и Пасху.

- Вы разделяете эту позицию?

- Я не говорю, что это запрещается, но не надо фотографироваться с той символикой, против которой мы воюем. Эта страна против нас воюет!

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- А взяли бы в команду футболиста, который играл в России?

- Наверное, не взял бы. Я поддерживаю эту позицию президента клуба. Каким бы хорошим футболист не был.

- А разделяете позицию, что играющих в России футболистов не вызывают в сборную Украины?

- Это вы о Шевченко и Ракицким? Есть позиция, есть УАФ, позиция тренера. Я не могу принимать за него решения. Я бы, наверное, не вызвал. Это будет неправильно по отношению к нашим ветеранам АТО, - сказал Чижевский.

Напомним, что после "Агробизнеса" Игорь Сикорский подписал контракт с "Черноморцем". Но недавно и этот клуб отпустил игрока свободным агентом.

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В статье: Первая лига Александр Чижевский Игорь Сикорский Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий
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Источник:
Старгород Спорт

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
25.09.2020 в 15:11
Проблема в родителях этих ватников...На них так действовала пропаганда коммуняк, что они подхватили страшную неизлечимую болезнь - "герб ссср головного мозга" , соответственно воспитывая свое потомство в дуже преданности вождям-маньякам...
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Cannabis Sativa (Луцк)
25.09.2020 в 14:31
Насторожує те, що Волинь вже не вперше сепарів у своєму складі збирає. Був Бабир, який після анексії поїхав грати в чемпіонат Криму. Був Павлов, який намагався отримати російське громадянство (але штота пашло нє так, і тепер він в Сербії грає). Тепер запросили в команду русофіла Сікорського. Цікаво, хто з адміністрації клубу є путиноїдом, і чому фани мовчать з цього приводу???
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+6
-2
volin-kovel (Chicago)
25.09.2020 в 14:56
ще забув про Михалика , любешівського Робін Гуда , який в поганих гроші відбирав , а добрим віддавав ...
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+4
-1


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