Родственники в России - хорошо, но не фото с символикой агрессора. Коуч Агробизнеса - о скандале с Сикорским

Наставник " Агробизнеса " из Первой лиги Александр Чижевский обосновал, почему клуб отказался от сотрудничества с футболистом Игорем Сикорским после его поездки в Россию.

- Такая позиция клуба. К родственникам он ездил или не к родственникам. Езжай к родственникам, но не надо постить фотографии на фоне герба России. Он знает позицию Олега Собуцкого, но сделал это. Возможно, специально. Я не знаю. Это его личное. Но позиция клуба такова. Собуцкий очень часто ездит на Восток, на передовую к ребятам. Он там празднует Рождество и Пасху.

- Вы разделяете эту позицию?

- Я не говорю, что это запрещается, но не надо фотографироваться с той символикой, против которой мы воюем. Эта страна против нас воюет!

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- А взяли бы в команду футболиста, который играл в России?

- Наверное, не взял бы. Я поддерживаю эту позицию президента клуба. Каким бы хорошим футболист не был.

- А разделяете позицию, что играющих в России футболистов не вызывают в сборную Украины?

- Это вы о Шевченко и Ракицким? Есть позиция, есть УАФ, позиция тренера. Я не могу принимать за него решения. Я бы, наверное, не вызвал. Это будет неправильно по отношению к нашим ветеранам АТО, - сказал Чижевский.

Напомним, что после "Агробизнеса" Игорь Сикорский подписал контракт с "Черноморцем". Но недавно и этот клуб отпустил игрока свободным агентом.