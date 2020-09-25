  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Головко: На данный момент задача Кремня - закрепиться в десятке Первой лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Головко: На данный момент задача Кремня - закрепиться в десятке Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Наставник кременчужан рассказал о целях и задачах команды на сезон

Головко: На данный момент задача Кремня - закрепиться в десятке Первой лиги
Новина українською

Главный тренер "Кремня" Александр Головко рассказал о том, какие задачи он ставит перед своими подопечными на текущий сезон.

- Какие задачи руководство клуба поставило перед командой на этот сезон?

- Главная задача, чтобы ФК "Кремень" стал успешным клубом. Это касается результатов команды, футбольной инфраструктуры. Важно, чтобы нам удалось демонстрировать содержательный футбол, который будет приносить результат. На данный момент задача - закрепиться в десятке, развивать местных воспитанников. Необходимо, чтобы клуб был профессиональным во многих аспектах.

- Какие задачи ставите перед собой лично? Каких результатов команда достичь, чтобы вы были счастливы?

- Моя задача - помогать игрокам прогрессировать, выходить на новый уровень в своем развитии. Важно концентрировать внимание игроков на достижении результата. Если будут результаты, то обращать внимание на клуб и на игроков.

- На данный момент для вас главное - это результат или качество игры?

- Мы сейчас находимся на этапе строительства команды. С таким составом игроков работаем с 15-20 августа. Качество игры будет зависеть от нашей сложной работы на тренировках и от исполнителей, которые есть в команде. Результат - следствие тренировочной и клубной работы.

- Можете выделить команды, которые являются главными претендентами на медали в этом сезоне?

- Первая лига сейчас очень сильная, чемпионат интересен. Все команды более или менее равны, проходных матчей не бывает. Наша команда будет пытаться прогрессировать от матча к матчу, ставить перед собой задачу добиваться положительного результата в каждой игре, желаемого побеждать. Затем уже в конце чемпионата посмотрим в турнирную таблицу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кремень (Кременчуг) Александр Головко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
GlazoemcevLeo
25.09.2020 в 17:41
Разнообрась свою сексуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь ---- bit.vodka/coos
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...