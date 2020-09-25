Головко: На данный момент задача Кремня - закрепиться в десятке Первой лиги

Главный тренер " Кремня " Александр Головко рассказал о том, какие задачи он ставит перед своими подопечными на текущий сезон.

- Какие задачи руководство клуба поставило перед командой на этот сезон?

- Главная задача, чтобы ФК "Кремень" стал успешным клубом. Это касается результатов команды, футбольной инфраструктуры. Важно, чтобы нам удалось демонстрировать содержательный футбол, который будет приносить результат. На данный момент задача - закрепиться в десятке, развивать местных воспитанников. Необходимо, чтобы клуб был профессиональным во многих аспектах.

- Какие задачи ставите перед собой лично? Каких результатов команда достичь, чтобы вы были счастливы?

- Моя задача - помогать игрокам прогрессировать, выходить на новый уровень в своем развитии. Важно концентрировать внимание игроков на достижении результата. Если будут результаты, то обращать внимание на клуб и на игроков.

- На данный момент для вас главное - это результат или качество игры?

- Мы сейчас находимся на этапе строительства команды. С таким составом игроков работаем с 15-20 августа. Качество игры будет зависеть от нашей сложной работы на тренировках и от исполнителей, которые есть в команде. Результат - следствие тренировочной и клубной работы.

- Можете выделить команды, которые являются главными претендентами на медали в этом сезоне?

- Первая лига сейчас очень сильная, чемпионат интересен. Все команды более или менее равны, проходных матчей не бывает. Наша команда будет пытаться прогрессировать от матча к матчу, ставить перед собой задачу добиваться положительного результата в каждой игре, желаемого побеждать. Затем уже в конце чемпионата посмотрим в турнирную таблицу.