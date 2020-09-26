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ВАР лишил франковцев двух игроков - но не очков. Полесье - Прикарпатье 1:1
Еще одно удаление - у житомирян
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Первая лига, 4 тур
26.09.2020, 15:00
город Киев, стадион имени Банникова
Арбитр в поле - Виктор Копиевский
Полесье (Житомир) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 1:1
Голы: Понедельник (52) - Барчук (37)
Полесье: Владимир Маханьков, Сергей Швец, Денис Голенков, Александр Бринько, Андрей Власюк (Евгений Трояновский, 75), Кирилл Прокопчук, Илья Повалий, Александр Чернецкий, Максим Гавриленко, Денис Притиковский (Илья Тимошенко, 85), Ярослав Галенко (К) (Ростислав Тарануха, 89)
Прикарпатье: Иван Пицан, Василий Француз Роман Сикач, Роман Бочкур (К), Василий Дербах, Роман Кузьмин (Орест Януш, 90), Андрей Вацеба (Иван Пастух, 46), Назарий Воробчак, Иван Сондей, Роман Дитко (Владислав Семотюк, 46), Роман Барчук
Удаления: Бринько (39) - Француз (35), Дербах (57)
Видеотрансляция поединка