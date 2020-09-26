Черноморец - Верес. Вирт не боится Ковальца, ждем голов гостей - прогноз на матч Первой лиги

В Первой лиге сразу три лидера, которые набрали поровну очков, а еще три команды идут вровень с этим трио по очкам потерянным, так как провели на один матч меньше. Так что по сути поединок "Черноморца" с "Вересом", как и битва "Агробизнеса" с "Альянсом" в четвертом туре, являются очными матчами лидеров.

В ракурсе тренерского противостояния матч в Одессе все же более любопытный, хотя и битва Юрия Ярошенко против Александра Чижевского заслуживает внимания. Но все же весьма любопытно, чем Юрий Вирт будет удивлять аксакала тренерского цеха Сергея Ковальца.

Первая лига, 4-й тур

Стадион: "Черноморец" (Одесса)

Арбитр: Иван Салаш (Калуш)

Черноморец 17:00 Верес

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Одесситы после ничьей с "Горняком-Спортом" (1:1) снова одержали победу на выезде. Причем сделали это в волевом стиле, уступая "Оболони" со счетом 1:2 в начале второго тайма, переломили ход встречи и добились победы (3:2). Кроме Артема Ковбасы, забившего бывшей своей команде, стоит выделить Артура Авагимяна, который оформил победный мяч и был настоящим лидером "Черноморца" на поле.

Ушли из команды Игорь Сикорский и Олег Остапенко, которые против "Оболони" в заявку не попали. Форвард уже тренируется с луцкой "Волынью" и продолжит карьеру в этом клубе, который должен конкурировать с одесситами в борьбе за повышение в классе.

Ориентировочный состав Черноморца (3-4-2-1): Варакута - Микицей, Поспелов, Лиховидько - Зубейко, Клименко, Хамелюк, Слинкин - Брагару, Авагимян - Кожушко.

Ровенчане именно в прошлом туре против "Прикарпатья" (3:0) одержали первую победу в дивизионе. Уже к перерыву сформировался окончательный счет благодаря голам Соломки, Пасича и Дахновского. Не пришлось "Вересу" ждать и удаления в составе соперника, которое случилось в концовке поединка.

В рамках подготовки к выезду в Одессу "Верес" не забывал об усилении. Сразу двоих новичков клуб подписал на постоянной основе. Речь о молодом защитнике, воспитаннике "Динамо", Игоре Гуке, а также об опытном игроке обороны Дмитрие Немчанинове.

Ориентировочный состав Вереса (4-2-3-1): Когут - Пасич, Мирошник, Гончаренко, Солдат - Петько, Кучеров - Хоцяновский, Дахновский, Соломка - Шестаков.

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Цифры и факты

"Верес" удерживает свои ворота на замке в течение 401 минуты. В нынешнем сезоне, в котором уже сыграно ровенчанами четыре матча, они еще не пропускали.

"Черноморец" победил дома лишь раз в шести последних поединках.

"Верес" не проигрывал на выезде с 23-го ноября прошлого года, когда еще в рамках Второй лиги уступил на промерзшем поле "Калушу" (1:2). С тех пор, правда, подопечные Вирта провели в гостях лишь четыре поединка. Но и пропущенный гол в пассиве за этот период имеют лишь один.

Прогноз

Не думаю, что гостей стоит считать андердогом, учитывая, что как минимум в вопросе надежности обороны они авторитетному сопернику могут дать фору. У новичка Первой лиги, к тому же, очень качественное нападение, которое способно создать проблемы Ковальцу и его редутам. Ждем минимум одного гола от ровенчан с хорошими перспективами на второй.

Ставка: Тотал "Вереса" больше (1)