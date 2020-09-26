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Черноморец – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)
Черноморец – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Накануне поединка "Верес" сильно усилил защиту - его состав пополнили сразу два игрока этого звена - Дмитрий Немчанинов и Игорь Гук.

Более об этом поединке читайте в нашем анонсе всего тура.

Первая лига, 4 тур

26.09.2020, 17:00

город Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр в поле - Иван Салаш

Черноморец (Одесса) - Верес (Ровно)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
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