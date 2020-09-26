Первая лига
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Черноморец – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Накануне поединка "Верес" сильно усилил защиту - его состав пополнили сразу два игрока этого звена - Дмитрий Немчанинов и Игорь Гук.
Более об этом поединке читайте в нашем
Первая лига, 4 тур
26.09.2020, 17:00
город Одесса, стадион "Черноморец"
Арбитр в поле - Иван Салаш
Черноморец (Одесса) - Верес (Ровно)
Видеотрансляция поединка
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