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Мартыненко голом отметил возвращение в Одессу. Черноморец - Верес 1:0

Первая лига
(3 голосов)

С подачи Авагимяна

Мартыненко голом отметил возвращение в Одессу. Черноморец - Верес 1:0
Новина українською

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Первая лига, 4 тур

26.09.2020, 17:00

город Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр в поле - Иван Салаш

Черноморец (Одесса) - Верес (Ровно) 1:0

Гол: Мартыненко (48)

Черноморец: Даниил Варакута, Евгений Мартыненко, Виктор Лиховидько, Дмитрий Поспелов, Илья Путря, Андрей Слинкин, Владислав Клименко, Ринар Валеев, Артур Авагимян, Олег Кожушко, Владислав Бугай

Верес: Богдан Когут, Геннадий Пасич, Роман Мирошник, Роман Гончаренко, Игорь Солдат, Сергей Петько, Валерий Кучеров, Виталий Тимофеенко, Юрий Соломко, Виталий Дахновский, Михаил Сергийчук

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
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Комментарии (1)
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dmitroj88
26.09.2020 в 19:04
Разрухой вируса удовлетворен
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