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Мартыненко голом отметил возвращение в Одессу. Черноморец - Верес 1:0
С подачи Авагимяна
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Первая лига, 4 тур
26.09.2020, 17:00
город Одесса, стадион "Черноморец"
Арбитр в поле - Иван Салаш
Черноморец (Одесса) - Верес (Ровно) 1:0
Гол: Мартыненко (48)
Черноморец: Даниил Варакута, Евгений Мартыненко, Виктор Лиховидько, Дмитрий Поспелов, Илья Путря, Андрей Слинкин, Владислав Клименко, Ринар Валеев, Артур Авагимян, Олег Кожушко, Владислав Бугай
Верес: Богдан Когут, Геннадий Пасич, Роман Мирошник, Роман Гончаренко, Игорь Солдат, Сергей Петько, Валерий Кучеров, Виталий Тимофеенко, Юрий Соломко, Виталий Дахновский, Михаил Сергийчук
Видеотрансляция поединка